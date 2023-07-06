Dolarda 50 TL beklentisi! Ünlü ekonomist uyardı: Bu yapılmazsa 50 TL'yi görecek

Ünlü ekonomist Esfender Korkmaz yatırımcılara dolar uyarısı yaptı. Dolar rekor bir artış yaşıyor. Esfender Korkmaz yatırım yapacak vatandaşa dolar için beklenen haberi verdi. Detaylar haberimizde…







DOLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK Mİ? 50 TL OLABİLİR UYARISI YAPAN ÜNLÜ EKONOMİST ESFENDER KORKMAZ KKM VE DIŞ BORÇ UYARISINDA BULUNDU

Dolar kuru tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir dolar 26 lira oldu. Prof. Dr. Esfender Korkmaz doların gidişatını yazdı. Korkmaz, doların 50 lirayı bulabileceği dış borç konusunda uyardı. Peki sonra ne olacak? İşte doların gidişatı...

Prof. Dr. Esfender Korkmaz doların gidişatı ve ne olacağı ile ilgili bir yazı kaleme aldı:

2007 senesinde Türk lirası dolar karşısında %27 değer kazanmıştır. 2018'deki kur şoku ve 2021'deki faiz kararı sonrası TL düşmeye devam etti.

12 Mayıs 2023'te dolar 19,75 dolardı ve 2003 Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur endeksine göre TL %42 daha zayıftı. Bugün TL, dolar karşısında %33 düştü ve 12 Mayıs'a göre 26,08 $'da sabit kaldı. . Yani merkez bankası reel kur endeksine göre TL dolar karşısında yüzde 56 değer kaybetti.

Aslında, geçmiş krizler para biriminin devalüasyonuna ve dengeli bir ödemeler dengesine yol açacaktı. Dalgalı kur sistemi nedeniyle bu kez piyasa düşecek. Ancak cari açık ve kur sorunu devam ediyor. Bunun nedeni, işleme sanayinde ihraç mallarının üretimi ve üretiminin ithal girdilere bağlı olmasıdır. Diğer bir deyişle, ihracatın artması ithalatın artmasına neden olur.

Öte yandan, TL'nin bir önceki krizle gerçek bir ilgisi vardı, bu yüzden kaçış yoktu.

Üstelik Türkiye her krizde IMF'ye bel bağlamış hem kredi için döviz girişleri hem de sermaye girişleri IMF'yi çıpa olarak kabul etmiştir.

Bu nedenlerle TL bugün değer kaybetmeye devam ediyor.

BUNDAN SONRA NE OLUR? ÜLKE RİSKLERİNİN YÖNETİMİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİR.

REEL FAİZ POLİTİKASI

Merkez bankasının politika faizi enflasyonun birkaç puan üzerine çıkarsa, tüketim maliyeti arttıkça enflasyon düşecek, finansal yatırım aracı olarak TL'ye yatırım artacak ve dövize talep azalacaktır. aynı sebep artış. Döviz arzını artıran bir sıcak para akışı var. Yatırım maliyetlerini artırır. Ancak güven sorunu nedeniyle yatırım yapılmamaktadır.

Öte yandan döviz kurunda bir değerlenme söz konusu değil. TL değeri yükselir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI KUR KORUMALI MEVDUAT’IN, YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Kur koruma hesapları, Haziran sonunda 121,6 milyar doları buldu. Yıl sonunda banka bu parayı TL olarak iade edecek.

Bunun nedeni, merkez bankalarının ve bankaların döviz korumalı mevduat durumunda döviz iade etme zorunluluğu olmamasıdır.

Reel faiz oranları eksi olarak kalırsa ve kur koruma mevduatları biterse, çoğu kişi döviz mevduatlarına dönmek isteyecektir. Bir bankadan veya piyasadan cari döviz kuru üzerinden para satın alır. Forex sadece alış ve satış arasındaki farkı kaybeder. Bir bankadan satın almak isterseniz, banka işlemi kağıt üzerinde yapacaktır. Ama nakit çekmek isterseniz bankanız o parayı döviz olarak ödemek veya MB'den döviz almak zorunda kalacaktır.

Özetle; Kur Korumalı Mevduat saadet zinciri gibi çalıştı. Sonu iyi olmayacak. Yeni kur şokları yaratacaktır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER RAPORUNDA, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE TEMERRÜT RİSKİNİN ARTTIĞI AÇIKLANDI.

Bu raporda dünyada gelişmekte olan ülkelerin dış borç GSYH oranı ortalaması yüzde 29 iken bizde yüzde 58,3, dış borç stoku yıllık ihracatın 1,1 katı iken bizde 2,5 katıdır.

Ayrıca dış borç temerrüde düşme riskini artıran hususlar şunlardır:

Mısır, dünya çapında tahvil ticareti yapılan ülkeler arasında en yüksek kredi temerrüt takas oranına (CDS) sahiptir ve onu Türkiye (484) izlemektedir. Türkiye, başta dış borcu olmak üzere, bir yıl içinde ödenmesi gereken büyük miktarda borçlu olabilir.

Ayrıca cari açık artıyor ama yabancı sermaye gelmiyor. Türkiye de IMF'ye gitmiyor. Olursa dış borcun temerrüde düşme riski yüksek yani inşallah olmaz ama olursa 1 dolar 50 lira olur.

Turkiye istese bu sorunları çözebilir. Ekonomi yönetimi oluşturur. Cumhurbaşkanı müdahale etmez. Ciddi bir istikrar politikası oluşturur. IMF ile iş birliği yapar. Reel faiz politikası uygular. Millî dış ticaret politikası uygular. Bu sürekli krizden kurtulur. Kur şokları önlenir.