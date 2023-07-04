Doları olanlar, almak isteyenler dikkat! O tarihte 24 TL'nin altına inecek

Elinde altın veya doları olanların yakından izlediği her yatığı açıklamayı dört gözle beklediği ünlü ekonomist İslam Memiş yeni yatırım tüyoları verdi. Detaylar haberimizde…







DOLAR ALAMAYANLAR ÜZÜLMESİN! DOLAR 24 TL’NİN ALTINA GERİLECEK! İŞTE TARİHİ

Dolar kuru, merkez bankasının faiz kararı sonrasında son haftalarda rekor seviyelere çıktı. Peki dolar yükselmeye devam edecek mi? Önemli açıklamalar altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından yapıldı.

Temmuz ayından birkaç gün önce altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım araçlarına ilişkin tahminler sunan bir video paylaştı. Dolar, borsa, euro, altın ve gümüşü değerlendiren Memiş, yaptığı açıklamada, "Elinizde dolar varsa son şansınız o" dedi.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Değerlendirmesine borsadan başlayan Memiş, şunları söyledi:

Piyasalar için kısa bir hafta olsa da hangi bandı takip etmeliyiz, borsalardan, döviz kurlarından, altın ve gümüş fiyatlarından ne beklemeli, yatırımcılar ne yapmalı?

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günü 2,69 dolarla yükselişle tamamladı. Bu yılki hedef 6000 ve 6500 idi. Merkez bankasının faiz kararının ardından borsanın faiz oranlarında bir miktar yükselişe bağlı olarak beklenen kazanımları gündeme geldi. Hedef hala 6000, ancak İlk defa giriş yapacaklar için bence uygun bir endeks yok.

Tatilden sonra daha aşağıda alanlar var. Tahminime göre, 5450'ye kadar ödeme yaparsanız, girmeniz istenecektir. İşaretçi yukarıda olsa bile, kesinlikle zor düzeltici hareketler vardır. Bu seviyelerden girişler borsa için uygun değildir.

Dolar kuru ile borsanın düşeceğini, yükseleceğini göreceksiniz. Beraber seyredecekler demiştim. Dolar rekoru ile borsa da rekor kırdı. Borsa yatırımcısı hisse varsa elinde, 6000'i görmeden çıkış yapmalı.

DOLAR VE EURO DEĞERLENDİRMESİ

İslam Memiş, dolar ve euro için şu tahminlerde bulundu:

"İlk işlem gününde dolar TL kuru 25,85 dolar. Dolar TL 26 direncine takıldı. Hedef 28 lira. "Döviz kuruna katılayım diyen yatırımcılar bir kez daha düşünsünler. 24-25 beklememize rağmen bu yıl geri sıçrama. Euro, sterlin kadar güçlü olmayacak.

Gram ve gümüşe göre de fazla olmaz. Dolar almak isteyen bir kez daha düşünmeli. Piyasalara bir müdahale gelirse 23.70'e kadar kısa vadeli geri çekilmeler görebiliriz. Her şey zamanında güzel.

Euro- TL döviz kuru 28.15'tir. Euro verimleri dolara karşı 28.39'a yükseldi (26 Haziran Pazartesi). Önümüzdeki aylarda Euro dolar paritesinde 1.15 lira ve Euro TL paritesinde 30 lira bekliyoruz. Biz 28-30 bandını sürekli telaffuz ediyoruz ancak temmuz gelmeden 28 görüldü. En kısa zamanda 30 lirayı hedef alan kur karşımızda olacak. Dikkatli değilseniz, müdahale ederek daha düşük bir maliyetle alma fırsatını kaçırırsınız. "

ALTIN ALIM ZAMANI MI?

"Ons altın 1925 dolar seviyesine gelince. Beklentilerimiz geçen hafta karşılandı. İşte dip noktamı koydum. 1910 dibi dedim. O seviyeden başlamam lazım." Nakit parası olanlar için fırsat. Yukarıdaki 1960 direniş hareketini takip edin. 1918-1960'a dikkat etmek gerekmektedir. Temmuz ayından sonra atakların 2150, 2250 ve 2350 arasında gerçekleşmesini bekliyorduk. Parite üzerinden altın almak isteyen yatırımcı da ons altının yükseliş trendine girebileceğini düşünmesi lazım. Buna göre hazırlık yapılmalı.

Gram altın TL 1600 ekranlarda ama serbest piyasalarda 1623'e kadar yükseliş gördük. Gram altın TL'de hedef 1550 ve 1650 idi. Bu beklentiler de Merkez Bankası kaynaklı erken geldi. Dolar TL'deki geri çekilmeleri önemsediğim için bugün bu fiyattan gram altın almalı mıyım sorusunun cevabı bende hayır. Yüzde 50 alım yapmak için fırsat kolluyoruz. Sabırla beklemeye devam ediyoruz.

BU FİYATTAN GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş onsu yüzde 2 primli. 23 devamında 23.60`a kadar gerileyebilir, 22,50 doları görebiliriz uyarılarım vardı. 22 dolar çalıştı, bundan sonra 24, 26 olarak yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek ons gümüş var. Elinde dolar olan gümüş alabilir, son şansları.

Gram gümüş 19 lirada. Yüzde 4.33'lük değer artışı var. Altına kıyasla daha fazla. 20 lira beklentimize yaklaştık ancak gram gümüşü 19 seviyesinden de ben almam. Dolardaki düşüşleri bekleyip pozisyon almak lazım"