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Doları olanlar köşeyi döndü! Dolarda o rakam ilk kez görüldü: Tarihi rekor kırıldı

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Doları olanlar köşeyi döndü! Dolarda o rakam ilk kez görüldü: Tarihi rekor kırıldı
Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalar uçuşa geçti! Peki dolar ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

Faiz artırım kararı sonrasında dolar piyasası rekor üstüne rekor tazeliyor! Peki yükseliş sürecek mi? Dolar güncel olarak ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAİZ ARTIRIMI DOLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Milyonlarca vatandaş tarafından beklenen Merkez Bankası faiz kararları 22 Haziran tarihinde açıklandı. 27 aydır aynı şekilde uygulanan politika faizi uzun bir süre sonra ilk kez artırıldı. Yüzde 8.5 oranıyla uygulanan politika faizi yüzde 15 seviyesine yükseltildi. 

Merkez Bankası Faiz Artırımı Sonrası Dolar Uçtu

Merkez Bankası tarafından alınan faiz artırım kararı sonrasında döviz piyasası da rekor kırmaya başladı. Yüzde 8.5 oranından yüzde 15 seviyesine çıkarılan politika faizi sonrasında Euro 27 TL'yi geçti. Yükselişi devam eden Euro güncel olarak 27.60 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar ise günden güne yükselerek 21, 22, 23 TL seviyelerine ulaştı ve dün 25 TL seviyesini de geçti. Güncel olarak dolar ise 25.24 TL seviyesinden işlem görüyor. 

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