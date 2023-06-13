Doları olanlar o iki güne dikkat! İslam Memiş uyardı: Doların kaderi belli olacak

Para piyasa uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamalarda doların çıkacağı seviyeye ve altın gümüş rakamlarının geleceğe noktaya değindi. Borsa İstanbul'daki gelişmelerden dünya piyasaları kadar bu hafta yaşanacak gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Yeni haftayla beraber yoğun ekonomik gündemi durumuna ilişkin açıklamalar Memiş'ten geldi.

Kabine Toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar ekonomi yönetiminin yol haritası belli oldu. TL'nin performansı takip edilirken Yurt dışında Fed, ECB ve BoJ faiz kararları yakından takip edildi. Geçtiğimiz günlerde sert kayıpları yaşanan kripto para piyasalarında son durum araştırılırken dolar yeni zamlar ve para politikaları gündemde yer aldı.

Dolar 23,38 TL olarak listede yer alırken yeni ekonomi yönetimin konu hakkında açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Yeni kabinenin ikinci toplantısı çarşamba günü gerçekleşirken gözler yeni kararlara çevrildi. Asgari ücret, memur zamları haftanın önemli başlıkları arasında bulundu.

Yurt dışında Amerika Merkez Bankası (Fed) çarşamba, Avrupa Merkez Bankası (ECB) perşembe günü, Japonya Merkez Bankası (BoJ) günü faiz kararlarını açıklayacak.





Yapılan toplantıda 25 baz puanı faiz artırımına FED'den Haziran toplantısında faiz artışı beklentisi oluşmadı. Fed açıklamaları sonrasında Başkan Jerome Powell’ın saat 21.30’daki duyurular piyasalar açısından büyük rol oynadı. Perşembe günü saat 14.00’de faiz kararını açıklandıktan sonra Başkan Cihristine Lagarde’nin saat 15.45’deki basın toplantısı da önemli olacak.

GRAM ALTIN

1.475 lira seviyelerinde kapanış yapan gram altın için 1.515 TL seviyelerine gelmesi bekleniyor.

BIST 100 ENDEKS

5.625 puanla kapanış yaparken 5 bin 535-5 bin 720 puan aralığında bulunması bekleniyor. 6 bin puanı hedef haline geldi.

GRAM GÜMÜŞ

18,26 lita seviyelerinde kapanış yaşanırken 17,70 - 18,98 aralığında olması beklenen gram gümüş için veri akışının belirsiz olmasıyla geniş bant aralığında olması amaçlandı.