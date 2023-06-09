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Doların vitesini düşürecek hamle! Uzmanlar açıkladı: Bu olursa dolar düşer!

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Doların vitesini düşürecek hamle! Uzmanlar açıkladı: Bu olursa dolar düşer!
Son günlerde doların hızlı yükselişi tüm vatandaşları şaşırttı. Doların ne kadar daha yükseleceği konusunda endişeler artarken, bir günde yüzde 8 gibi büyük bir oranda değer kazanması vatandaşları tedirgin etti. Bu durum üzerine konuşan bir uzman, doların artış hızını düşürmenin tek yöntemini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, doların hızını durdurmak için gereken adımların sınırlı olduğunu belirtti. Yaptığı açıklamada, kur korumalı mevduatın artık etkinliğini yitirdiğini ve Merkez Bankası'nın da sınırlı imkanlara sahip olduğunu söyledi. Oğuz'a göre, geriye tek seçenek faiz artışı.

'KUR KORUMALI MEVDUAT SON ERDİ'

dolar tl

Şeref Oğuz, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Derenin önüne set çekersen arkasında biriktirdiği su miktarı çoğalır. Hangi savaktan bırakırsan çağlar. Kuru tutmak için artık kur korumalı mevduatın etkinliği sona erdi" diyen Oğuz, mevcut durumda hızı kontrol altına alacak bir enstrümanın olduğunu ifade etti.

Oğuz, Para Politikası Kurulu toplantısının 22'nci gününde iki beklenti olduğunu söyledi. İlk olarak, Merkez Bankası'nın yeni başkanını beklediklerini belirtti. İkincisi ise heterodoks politikaların resmen sona erdiği bir faiz artışının yaşanacağıydı.

Uzman, Merkez Bankası'nın doları kontrol altında tutacak gücünün kalmadığını vurguladı ve sadece faizin geriye kaldığını ifade etti. Faiz artışının iki şekilde işleyeceğini belirten Oğuz, öncelikle bağımsız bir Merkez Bankası başkanının atanmasıyla piyasaların etkileneceğini ve bu bile başlı başına beklentileri yönlendirebileceğini söyledi. Buna göre, 22'sine kadar hızlı bir artışın devam edebileceğini ancak daha sonra Merkez Bankası faiz artırımı gerçekleştirdiğinde, görevden alınmadığı sürece mevcut veya yeni başkanın doların hızını kesmeye yöneleceğini ve piyasanın beklentilere uygun şekilde hareket edeceğini ifade etti.

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Ekonomi
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