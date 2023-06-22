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Dolar/TL'nin Yükselişiyle Gram Altın Rekor Tazeledi

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Dolar/TL'nin Yükselişiyle Gram Altın Rekor Tazeledi
Dolar/TL'nin yükselişi gram altını da etkiledi ve iç piyasada gram altın tarihi rekorunu tazeledi.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle iç piyasada gram altın rekor tazeledi.

Haftaya 1460 liradan başlayan gram altın dolar kurunun 24 liranın üzerine çıkmasıyla tarihi rekor tazeleyerek 1504 TL oldu.

Gram altındaki yükselişle çeyrek altın 2 bin 490 liraya yükseldi.

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