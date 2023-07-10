Dul ve yetim maaşı alanlar dikkat! Zamlar sonrası değişti: Hemen kontrol edin

Dul ve yetim aylığı miktarı, memur ve emekli maaş zammının ardından merak ediliyor. İlk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19.77 olarak belirlendi. Memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılacağı açıklandı. Emekliler ise yeni dönemde yüzde 25 zamdan yararlanacak. Bu gelişmeler üzerine, dul ve yetim aylığı konusu gündeme geldi. Temmuz 2023 itibarıyla dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Zam oranı ne oldu? Ayrıca, dul ve yetim aylığı nasıl alınır? gibi sorular da soruluyor.

Dul ve yetim aylığı, eşini veya anne/babasını kaybeden kişilere devlet tarafından sağlanan bir destektir. Bu aylığı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Şartları yerine getiren kişiler, SGK'ya başvurarak dul ve yetim aylığı almaya hak kazanabilirler. İşte detaylar...





DUL VE YETİM AYLIĞI MİKTARI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim aylığı miktarı, kişinin kaybettiği kişinin emekli veya memur olup olmamasına göre değişiklik gösterebilir. Emekli olan bir kişinin eşini veya anne/babasını kaybetmesi durumunda, dul ve yetim aylığı emekli maaşının bir kısmına tekabül edebilir. Memur olan bir kişinin yakını hayatını kaybederse, dul ve yetim aylığı memur maaşının belirli bir oranını alabilir.

Dul ve yetim aylığının miktarı, her yıl yapılan zamlarla güncellenir. Bu zamlar, genellikle memur ve emekli maaş zamlarına paralel olarak belirlenir. Dolayısıyla, Temmuz 2023 itibarıyla yapılan memur ve emekli maaş zamları, dul ve yetim aylığına da yansıyacaktır. İşte ayrıntılar...





Dul ve yetim aylığını almak isteyen kişiler, SGK'ya başvurarak gerekli belgeleri sunmalı ve başvuru sürecini tamamlamalıdır. Bu belgeler arasında ölüm belgesi, nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi gibi evraklar yer alabilir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, kişi dul ve yetim aylığı almaya başlayabilir.

Sonuç olarak, dul ve yetim aylığı miktarı, Temmuz 2023 itibarıyla yapılan memur ve emekli maaş zamları doğrultusunda güncellenecektir. Bu aylığı almak isteyen kişilerin gerekli şartları sağlamaları ve SGK'ya başvurmaları gerekmektedir.

Dul ve yetim aylıklarının Temmuz ve Aralık dönemi zam tutarı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen dul ve yetim aylıkları, memur ve emekli maaşlarına göre artış göstermektedir.

2023 Temmuz - Aralık döneminde emekli ve memurların alacakları zam miktarı belirlendi. Ancak dul ve yetim aylıklarına yapılacak zam oranı henüz açıklanmadı. Yine de, emekli maaşlarında olduğu gibi dul ve yetim aylıklarına da yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapılması beklenmektedir.

Dul ve yetim aylığı almak için, sigortalının vefat etmiş olması ve ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması gerekmektedir. Sigortalının dul eşine aylık bağlanması durumunda, aylığın yüzde 50'si ödenirken, çocuğu olmayan dul eşlere ise yüzde 75'i oranında aylık bağlanmaktadır.

İlk 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Ocak ayından Haziran ayına kadar olan dönemdeki enflasyon oranları şu şekildedir: Ocak ayı yüzde 6,65, Şubat ayı yüzde 3,15, Mart ayı yüzde 2,29, Nisan ayı yüzde 2,39, Mayıs ayı yüzde 0,04 ve Haziran ayı yüzde 3,92.

Dul ve yetim aylıklarının zam oranı henüz belirtilmemiş olsa da, enflasyon ve diğer maaş zamlarına paralel olarak artması beklenmektedir. Resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte dul ve yetim aylığı miktarı kesinleşecek ve başvuru süreci belirlenecektir. Dul ve yetim aylığı alan kişilerin güncel bilgileri takip etmeleri ve gerekli başvuruları yapmaları önemlidir.

Sonuç olarak, dul ve yetim aylığı miktarı için Temmuz ve Aralık döneminde yapılacak zam oranı henüz belirlenmemiştir. Bu aylıkları almak isteyen kişilerin resmi açıklamaları takip etmeleri ve gerektiğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurmaları önemlidir.