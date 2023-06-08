Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye müjdesi! Bayram öncesi hesaplara yatırılacak: Tek yapılması gereken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceği müjdesini verdi. Bu erken ödeme planı, özellikle bayram dönemlerinde ekonomik sıkıntı yaşayan emekli vatandaşların rahatlamasını sağlayacaktır.

Haziran ayında gerçekleşecek olan ödemeler, emeklilerin bayram alışverişleri ve diğer ihtiyaçlarını daha kolay karşılamalarına yardımcı olacak. Doğru zamanda yapılan bu ödemeler, emekli vatandaşların bayramı daha huzurlu ve stressiz geçirmelerine katkıda bulunacaktır.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmadığı konusunda herhangi bir bilgi verilmemiştir. Ancak, bayram ikramiyesinin miktarı maaşa göre belirlenecektir. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanacaklar ve bu miktarlar, alınan ölüm aylığı oranına bağlı olarak hesaplanacaktır.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?





Ödeme tarihleri ise şu şekildedir:

SSK Emeklileri: Haziran dönemi gelir/aylık ödemeleri ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenecektir.

Bağ-Kur Emeklileri: Haziran dönemi gelir/aylık ödemeleri ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, 22 Haziran tarihinde yatırılacaktır.

Emekli Sandığı Emeklileri: Temmuz ayı aylık ödemeleri ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, 23 Haziran tarihinde yatırılacaktır.

Bu ödemeler, emekli vatandaşlara bayram öncesi ekonomik destek sağlayacak ve bayram hazırlıklarını daha kolay bir şekilde yapmalarını sağlayacaktır.