e-Devlet başvuruları tekrar açıldı! Dar gelirli ailelere 850 TL ödeme: Şartlara dikkat

Son zamanlarda, Aile Destek Programı hakkında ödemeleri almayan bazı vatandaşlar tarafından yapılan soruşturmalar başlamıştır. Aile Destek Programı, vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Ancak ödemelerin ne zaman yapılacağı hakkında kesin bir açıklama yapılmamıştır, ancak ödemelerin 850 TL ile 1250 TL arasında olacağı belirtilmiştir.

Ödemeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. e-Devlet, vatandaşların çeşitli hizmetlere online olarak erişebildiği bir platformdur. Aile Destek Programı için başvuruda bulunan vatandaşlar, belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

AİLE DESTEK ÖDEME ŞARTLARI VE TUTARLARI

Aile Destek Programı, aylık gelir düzeyine göre değişen yardım tutarlarıyla destek sağlamaktadır. Yardım tutarları, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir aralığına bağlı olarak belirlenmiştir. İşte bu gelir aralıklarına göre ödeme tutarları:

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir 450 lira ve altında olanlar, bin 250 lira yardım alacak.

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir 450 lira üzeri - 911,15 lira ve altında olanlar, 1.100 lira yardım alacak.

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir 911,15 lira üzeri - bin 372,30 lira ve altında olanlar, 950 lira yardım alacak.

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir bin 372,30 lira üzeri - bin 833,45 lira az olanlar, 850 lira yardım alacak.

Aile Destek Programına başvuruda bulunacak kişiler için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuran kişi, Türk vatandaşı olmamalı, Mavi Kart sahibi olmalı, yerleşim yeri yurt dışında olmalı ve 18 yaşından küçük olmalıdır. Ayrıca, başvuran kişinin hanesinde kamu çalışanları, yurtdışında çalışanlar, yurtdışı borçlanması olanlar veya özel sandık kapsamında bulunanlar gibi durumların olmaması gerekmektedir.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.

Ödemeler, belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Güncel bilgilerin takip edilmesi için ilgili haber kaynaklarına başvurulması önemlidir.

