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Ehliyeti olmayan karalar bağlayacak! Sürücü kursu ücretlerine dev zam: Artık bu miktardan başlıyor

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Ehliyeti olmayan karalar bağlayacak! Sürücü kursu ücretlerine dev zam: Artık bu miktardan başlıyor
Ehliyet almak bir zamanların araba alma bedeline çıktı! Sürücü kursları 12 bin TL'ye tırmandı! İşte detaylar...

Sürücü kursu fiyatlarında büyük bir artış yaklaşıyor! Ehliyet almayı düşünenler için üzücü bir haber var. 10 Temmuz itibarıyla sürücü kursu ücretlerinde önemli bir yükselme bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre, ehliyet almanın maliyeti 13 bin liranın üzerine çıkacak. Bu zamla birlikte ehliyet fiyatlarında ortalama olarak %86'lık bir artış bekleniyor. Ancak fiyatlar şehirlere göre değişkenlik gösterecek. İzmir'de ehliyet almak isteyenler on beş bin lira civarında, İstanbul'da on bir bin lira ve Ankara'da on iki bin lira gibi bir miktar ödemek zorunda kalacaklar.

Bu büyük zam, ehliyet almayı planlayanların cebinden daha fazla para çıkmasına neden olacak. Sürücü kursu fiyatlarındaki bu önemli artış, birçok kişinin ehliyet alma planlarını ertelemesine veya vazgeçmesine sebep olabilir. Özellikle gençler ve yeni sürücü adayları için ekonomik bir yük haline gelecek olan bu zam, sürücü kurslarının popülerliğini olumsuz etkileyebilir. 

ehliyet zammı

Sürücü kursu fiyatlarındaki bu artışın yanı sıra sınav ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yazılı sınav harcı 240 TL, direksiyon sınavı harcı ise 295 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Sektör temsilcilerine göre, bu düzenlemeyle en az yüzde otuzluk bir zam daha bekleniyor. Ayrıca, zam sonrasında yıl içinde ikinci bir zammın daha gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Zamdan etkilenmemek isteyen sürücü adayları, 10 Temmuz'a kadar kayıt yaptırma imkanına sahipler. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayanlar eski fiyatlardan yararlanabilecekler. Zamdan etkilenmek istemeyen adayların, hızlı bir şekilde harekete geçerek sürücü kursuna başvurmaları gerekecek.

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