Ekmek fiyatlarına okkalı zam! O ilde 4 TL birden yükseldi: Artık 10 TL'ye satılacak

Karar gazetesinin haberine göre, son yapılan seçimlerin ardından ekmek fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Una gelen zamların etkisiyle ekmek fiyatları da yükseldi. Şanlıurfa'da bulunan Siverek İlçesi'nde, daha önce 6 liradan satılan ekmek artık 10 liraya satılmaya başlandı.

BİR GÜNDE 4 TL ZAM GELDİ





Bu haber, gazeteci Mehmet Yetim tarafından yapılan bir paylaşım ile duyuruldu. Yetim, sosyal medya hesabından "Daha önce 6 TL olan Siverek ekmeği yarından itibaren 10 TL'ye satışa sunulacaktır" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, ekmek fiyatlarındaki hızlı yükselişin bir örneği olarak görülmektedir.

Vatandaşlar, ekmek gibi temel bir gıda maddesinin bu kadar yüksek fiyatlarla satılmasının geçim sıkıntısını daha da derinleştireceğinden endişe duymaktadır. Ekmek zammı, ekonomik zorluklarla mücadele eden insanları daha da etkileyecek ve yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyecektir.