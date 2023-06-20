Ekmek fiyatlarına okkalı zam yolda! En düşük ekmek artık bu fiyattan satılabilecek

Fırıncılara yapılan un desteğinin sona ermesiyle birlikte vatandaşı epey zorlayacak zam haberleri de kapıya dayandı! Peki ekmeğe ne kadar zam gelecek? Ekmek fiyatları ne zaman artacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKMEK FİYATLARINA BÜYÜK ZAM GELİYOR

Son gelen haberlere göre TMO tarafından uygulanan ucuz un desteği tamamen bitti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise konu ile ilgili 50 kg un fiyatının 350 TL'den 500-550 TL'ye çıktığını söyledi. Un fiyatlarının bu şekilde artması ve asgari ücrete uygulanacak ara zamlarla birlikte ekmek fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman da konu ile ilgili un desteğinin bitmesiyle birlikte 200 gram ekmeğin 5 TL'den 8 TL'ye yükselme ihtimali olduğunu söyledi.





2021 senesinde yaşanmaya başlanan dolar artışı, doğal gaz ve elektrik zamları, buğday fiyatları gibi birçok etkenin ekmek fiyatlarını da etkileyeceği söylendi. Fırıncılara yapılan ucuz un desteğiyle birlikte TMO 7.5 TL olan buğdayı un fabrikalarına 4.5 TL'ye veriyor, fabrikalar ise 500-550 TL olan unu fırıncılara 325-360 TL aralığında satıyordu. Bu şekilde ekmek fiyatları sabitlenmiş olmuştu. 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle devlet tarafından verilen ucuz un desteği sona erdi. Başladığı günden itibaren hazineye büyük bir yük olduğu belirtilen ucuz un desteği ile ilgili fırıncılar yüzde 50-60 aralığında bir zam yapılması ile ilgili talepte bulunacaklar. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan ise 5 TL ekmeğin un maliyetinin 2 TL'yi geçmediğini söyledi. 325 TL'ye satılan bir unun desteğinin kesilmesiyle birlikte un fiyatları 480 TL seviyelerine yükseldi ve işçilik, kira, nakliye, enerji gibi maliyetlerle büyük oranda fırıncıların etkilendiği belirtildi.