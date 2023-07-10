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Ekmek fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İstanbul Valiliği az önce duyurdu

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Ekmek fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İstanbul Valiliği az önce duyurdu
Her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyandığımız bu zamanlar da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ekmeğe yapılması beklenen zam için önemli bir duyuru geldi. İşte haberin detayları…

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde birçok ürüne yapılan zamlar vatandaşı isyan ettirecek duruma eldi. Zam haberlerinin ardı arkası kesilmeden bir yenisi ekleniyor. Ekmek ve simide yapılacak olan zam haberi için sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'EKMEK ZAMMI' AÇIKLAMASI

Basında yer alan "İstanbul'da ekmek ve simide zam" haberlerini değerlendiren İstanbul Valiliği, ekmek fiyatlarına ilişkin yeni düzenleme yapılmayacağını duyurdu.

Dün ardı ardına yapılan faiz artışları dikkatleri gıdaya uygulanan düzenlemelere yöneltti. Basına yansıyan "İstanbul'da ekmek ve simide zam" haberinin ardından valilikten açıklama geldi.

'DÜZENLEME YAPILMAMIŞTIR'

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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İSTANBUL'DA EKMEK VE SİMİDE ZAM

İstanbul'da ekmeğin kilogramı 35.5 TL'ye çıktı ancak ekmeğin 240 gramdan 230 grama düştüğü ve fiyatının 8 TL'ye çıktığı söylendi. Öte yandan simit ve poğaçanın 10 TL, açmanın ise 12 TL olduğu söylendi.

Ekonomi
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