Ekmek ve makarna fiyatları değişiyor! Buğday ve arpada fiyat tarifesi güncellendi: Artık bu fiyata satılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2023-2024 satış sezonu başında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için belirlenen satış fiyatlarını açıkladı. TMO'nun internet sitesinde yapılan duyuruda, yeni sezonda üreticilerden alınan ürünlerin maliyetleriyle birlikte satış fiyatının belirleneceği vurgulandı.



GÜNCEL FİYATLAR





Açıklamada, sanayicilerin ve hububat ticaretiyle uğraşan sektörün, ihtiyaçlarını hasat döneminde karşılamalarının uygun olacağına dikkat çekildi. Bu yoğun dönemde, üreticilerin ve sektör temsilcilerinin bilgilendirilmesi amacıyla, 2023 yılında hasat edilen ve devredilen buğday ve arpa stokları için belirlenen satış fiyatları şu şekilde duyuruldu:

Makarnalık buğday için ton başına 10.200 lira

Ekmeklik buğday için ton başına 9.350 lira

Arpa için ton başına 7.725 lira

Bu fiyatlar, üreticilerin ve sektörün karar verme süreçlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. TMO, ürün alım fiyatının üzerine maliyetleri ekleyerek belirlenen satış fiyatlarıyla, hem üreticilerin kazançlarını korumayı hem de sektörün istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu gelişme, tarım sektöründeki paydaşlar için önemli bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Üreticiler, belirlenen satış fiyatları doğrultusunda ürünlerini değerlendirme ve pazarlama stratejilerini oluşturma imkanına sahip olacaklardır. Ayrıca, sanayiciler ve hububat ticaretiyle uğraşanlar da ihtiyaçlarını karşılamak için uygun zamanı takip ederek planlamalarını yapabileceklerdir.

Buğday ve arpa gibi temel tarımsal ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi, tarım sektörünün ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu açıklaması, üreticiler ve sektör paydaşları için güvenilir bir referans oluşturarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır.