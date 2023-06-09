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Ekonomist Selçuk Geçer'den piyasaları kavuran dolar tahmini! Duyanlar pahalı demeden dolar almaya koştu

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Ekonomist Selçuk Geçer'den piyasaları kavuran dolar tahmini! Duyanlar pahalı demeden dolar almaya koştu
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar kuru üzerinde yeni tahminler gelirken 23 TL rekor kırılmasıyla beraber ağızları açık bırakan rakam duyuruldu. Geçer'den herkesi şaşırtan dolar yorumu haberimizde.

Dolar her geçen gün rekor üzerine rekor kırmasıyla dikkatleri çekerken yükseliş karşısında ünlü isim Selçuk Geçer'den dolar tahmini geldi. Yaptığı açıklamayla ağızları açık bırakan Geçer, doları önce serbest bırakıyor sonra... ifadelerini kullanmasıyla ortalık karıştı.

Twitter hesabı üzerinde paylaşımda bulunan Geçer, dolar yorumunu yapmasıyla yatırımcıların kafaları karıştı. Mehmet Şimşek doğrusunu yapıyor ifadelerini kullanarak doları önce serbest bırakıyor sonra faiz arttırımı yapılıyor diyerek yabancı sermayeye değindi.

selçuk geçer dolar

DOLARDA SON DURUM

Genel seçim sonrasında hızlı yükselişe geçen dolar kuru bugün yine zirvede adından bahsettiriyor. Bankalar ve döviz bürolarında alım satımlar yüksek miktarda azalırken TL ise dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmektedir. Dolar endeksi bugün verilerine bakılarak Kapalıçarşı'da 23,11 TL'den alınırken 23,30 liradan satışa çıkartılıyor. 

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Ekonomi
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