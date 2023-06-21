Ekonomist Selçuk Geçer'den piyasaları sallayan tahmin! Doların 10 gün sonra kaç TL olacağını açıkladı

Önümüzdeki ay boyunca doların yükseliş göstereceği öngörülüyor. Bazı piyasa analistleri, 2023 yılında doların 40 TL seviyesinde kapanacağı tahmininde bulunuyor. Dolarda yatırım yapan vatandaşların 2023 yılı sonunda kazançlı çıkacakları belirtiliyor.

Uzmanlar, doların fiyatının yerli kaynaklar kullanılarak baskılandığını ve gerçek kurun farklı rakamlara sahip olduğunu ifade ediyor. Gerçek dolar fiyatının 24 TL olduğunu belirten uzmanlar, bu yıl içinde doların kısa sürede 24 TL'nin üzerine çıkacağını öngörüyor. Özellikle 2023 yılının ilk çeyreğinde dolar kurunun gerçek rakamlara ulaşacağı tahmin ediliyor.





Uzmanlar, bir aylık süre içinde dolar borcu olanların borçlarını kapatmalarını önererek doların 24 TL bandını aşacağı tahmininde bulunuyor. Güvenilir piyasa uzmanları tarafından son dakika olarak duyurulan bu tahminler, yatırımcılara ve vatandaşlara yönelik yapılan uyarılarla birlikte gelmektedir.

Dolar kurundaki hareketlilik, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Yatırımcılar, karlarını belirlemek için doların fiyat hareketlerini anlık olarak izlemektedir. Geçtiğimiz yıl ani değişimlere maruz kalan doların önümüzdeki günlerde de benzer hareketliliklere sahne olabileceği düşünülmektedir. Dolar kurundaki son fiyat güncellemeleri haberlerde yer almaktadır.

Sorumluluk reddi beyanı: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.