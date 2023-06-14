Ekonomist Selçuk Geçer'den şaşırtan dolar tahmini! O tarihten sonra dolar 40 TL olacak!

Selçuk Geçer, doların hızlı yükselişiyle ilgili olarak beklenmedik bir açıklama yaptı ve doların 40 lirayı göreceğini söyledi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar konusunda iddialı açıklamalar yaparak tekrar gündeme geldi.

Doların uzun süredir baskı altında olduğu ve şimdi de serbest bırakıldığı iddiaları hala endişeleri sürdürürken, Selçuk Geçer'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Seçimlerin ardından ekonomi para politikalarının değişmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla birlikte dolar serbest bırakıldı ve 23 TL'nin üzerine çıktı. Geçer, seçim sürecinde yaptığı analizlerde doların bugünkü seviyeyi tahmin ederek şu ifadeleri kullanmıştı: İşte detaylar...





DOLAR 40 LİRAYI GÖRECEK!

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolarla ilgili iddialı açıklamalarıyla yeniden gündemde. Doların uzun süredir baskı altında tutulduğu ve şimdi serbest bırakıldığı iddiaları endişeleri artırırken, Selçuk Geçer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...





Seçimlerin ardından ekonomi para politikalarının değişmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte dolar serbest bırakıldı ve 23 TL'nin üzerine çıktı. Geçer, seçim sürecinde yaptığı değerlendirmelerde doların mevcut seviyelerini öngörerek şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonrası ilk 6 ay boyunca döviz dalgalanmaları yaşanacak ve dolar 35-40 liranın altında olmayacak. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bu duruma sabretmek gerekecek. Ancak sonrasında doğru ekonomik modeller uygulanarak denge sağlanabilir. Belki 3 yıl sonra, belki de 5 yıl sonra Türkiye eski güçlü günlerine geri dönebilir. Ne zaman iktidar değişse de sihirli bir değnek yok maalesef."

Geçer'in bu sözleri, doların geleceğiyle ilgili kaygıları artırdı. İddialı açıklamalarıyla tanınan Geçer'in bu kez de dolar için yüksek bir hedef belirlemesi, ekonomi çevrelerinde tartışmalara yol açtı. Kimileri bu iddiaların gerçekçi olmadığını düşünürken, bazıları ise Geçer'in öngörülerine güven duydu.

Öte yandan, doların hızla yükselmesi ve Türk lirasının değer kaybetmesi, ülkede ekonomik belirsizliği artırdı. İthalatın pahalı hale gelmesi, enflasyonun yükselmesi ve tüketici güveninin azalması gibi etkiler, vatandaşları endişelendirdi.

Sonuç olarak, Selçuk Geçer'in dolar için yaptığı iddialı açıklamalar gündemde büyük yankı uyandırdı. Doların geleceği hakkındaki belirsizlik ve ekonomik sıkıntılar, ülke genelinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Yakın zamanda doların ne yönde ilerleyeceği ve ekonomideki gelişmeler, merakla beklenen konular arasında yer alıyor.

"İşte en sonunda gerçeği söyleyen adam! Seçim sonrası ilk 6 ay boyunca dövizde dalgalanmalar yaşanacak ve dolar 35-40 liranın altında olmayacak, zor zamanlar bizi bekliyor olacak. Bu duruma sabretmek zorundayız. Ancak ardından doğru ekonomik modellerle her şey dengeye oturtulabilir. 3 yıl sonra, belki de 5 yıl sonra Türkiye eski güçlü günlerine geri dönebilir. Kim iktidara gelirse gelsin, bir sihirli değnekleri olmayacak."