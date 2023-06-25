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Elektriğe zam geldi! Beklenen haber duyuruldu: Yeni fiyat listesi açıklandı

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Elektriğe zam geldi! Beklenen haber duyuruldu: Yeni fiyat listesi açıklandı
1 Temmuz itibarıyla elektrik tedarikinde kullanılan tarifelerin güncellenmesiyle ilgili düzenlemeler tamamlandı. Yeni tarifelere göre, tüm abone gruplarının elektrik faturası bedellerinde herhangi bir artış yapılmadığı vurgulandı. Bu düzenleme ile birlikte vatandaşların ödediği elektrik faturası tutarlarında herhangi bir yükselme olmayacağı belirtilmektedir. İşte ayrıntılar...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı. Yeni tarifelerle birlikte, elektrik fiyatlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

ABONE FİYATLARI DEĞİŞTİ

elektrik

Mesken aboneleri için ilk kademede kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş olarak belirlenirken, yüksek kademede yer alan aboneler için bu fiyat 199,1154 kuruş olarak belirlenmiştir.

Ticarethane aboneleri için ise ilk kademede elektriğin kilovatsaat fiyatı 233,2299 kuruş olup, yüksek kademede ise 309,5794 kuruş olarak belirlenmiştir.

Alçak gerilim sanayi aboneleri için kilovatsaat fiyatı 308,5924 kuruş olarak kararlaştırılmıştır. Yeşil tarife kapsamında ise kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlenmiştir.

Bu yeni tarifelerle birlikte, vatandaşların ödediği elektrik faturasında herhangi bir artış olmayacağı vurgulanmıştır. Ancak tarife içindeki bileşenlerde değişiklik yapılarak enerji fiyatlarının düşürülmesi ve dağıtım bedellerinin artırılması gibi düzenlemelere gidilmiştir.

Bu düzenlemeyle birlikte, enerji sektöründeki maliyetlerin dengelemesi sağlanmış ve vatandaşların elektrik faturasındaki tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Vatandaşlar, mevcut elektrik tüketimlerine devam ederken, herhangi bir ek mali yükümlülükle karşılaşmayacaklarını bilmektedirler. Bu durum, enerji tüketiminin sürdürülebilirliğini ve vatandaşların ekonomik açıdan rahatlamasını desteklemektedir.

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