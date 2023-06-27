Elektrik faturaları o tarihten sonra yükselecek! Zam kararı duyuruldu: O rakama yükseltildi

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından alınan kararla birlikte, elektrik faturalarında tüm mesken abonelerini ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Bu karar, 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek

EPDK'nin aldığı kararla, elektrik faturaları üzerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilecek ve tüm mesken abonelerini etkileyecek. Bu karar, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve elektrik tüketiminde önemli bir dönüşümü beraberinde getirecek.

Yeni düzenleme ile birlikte, elektrik faturalarında daha şeffaf bir yapı oluşturulacak ve tüketim verileri daha anlaşılır bir şekilde sunulacak. Böylece, tüketicilerin elektrik tüketimlerini daha iyi takip etmeleri ve tasarruf yapmaları sağlanacak.

Ayrıca, faturaların ödeme süreleri ve yöntemleri konusunda da bazı değişiklikler yapılacak. Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla, çeşitli ödeme kanalları ve otomatik ödeme seçenekleri sunulacak. Böylece, abonelerin fatura ödemelerini daha düzenli bir şekilde gerçekleştirmeleri teşvik edilecek. İşte fatura düzenlemesi ile alakalı detaylar...

ELEKTRİK FATURALARINDA DÜZENLEME





EPDK, faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayınladı.



Mesken aboneleri için kilovatsaat başına fiyatlar belirlendi. İlk kademede 134,1070 kuruş, yüksek kademede ise 199,1154 kuruş olarak güncellendi.

Ticari abonelerin tarifelerinde de değişiklik yapıldı. İlk kademede elektriğin kilovatsaat fiyatı 233,2299 kuruş olarak belirlenirken, yüksek kademede bu fiyat 309,5794 kuruş oldu.

Alçak gerilim sanayi aboneleri için kilovatsaat başına fiyat 308,5924 kuruş olarak kararlaştırıldı.

Bu yeni tarife düzenlemesiyle birlikte, abonelerin elektrik tüketimlerine göre farklı fiyatlandırma kademelerinde yer alacakları bir sistem oluşturuldu. Amacı enerji tasarrufunu teşvik etmek olan bu düzenleme, tüketicilere daha bilinçli bir şekilde enerji tüketimini yönetme imkanı sağlayacak.

Yüksek tüketimli abonelerin daha yüksek bir fiyatla faturalandırılması, enerji tüketimi üzerinde bir denge sağlanmasına yönelik bir adımdır. Yeni tarifelerle birlikte, abonelerin elektrik faturalarında değişiklikler olacak. Tüketicilerin enerji tasarrufu yapmaları ve bilinçli bir şekilde enerji tüketimini yönetmeleri önem taşıyor. Bu yeni döneme hazırlıklı olmak ve enerji tüketimlerini gözden geçirmek, tüketiciler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.