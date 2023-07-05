Elektrik faturalarına flaş zam haberi! EPDK açıkladı: Vatandaşın faturalarına...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son kararıyla elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketler için referans fiyat olan piyasa takas fiyatı (PTF) tavan limitini artırdığını duyurdu. Karara göre, PTF tavan fiyatı, 2600 TL/MWH'den 2700 TL/MWH'ye yükseltildi. Ancak, bu haberin ardından vatandaşlar arasında elektrik faturalarına zam geleceği endişesi oluştu.





EPDK, söz konusu fiyat değişikliğiyle ilgili olarak hızla bir açıklama yaparak, vatandaşların faturalarına yönelik bir artış olmadığını bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın, konut elektriği faturalarında bir zam anlamına gelmediğini vurguladı. Bu açıklama ile birlikte, Temmuz ayından itibaren tüm abone gruplarında elektrik tarifelerinin sabit kalacağı bilgisi de teyit edilmiş oldu.

EPDK'nın açıklamasına göre, mesken aboneleri için kilovatsaat başına fiyat 134,1070 kuruş olarak belirlendi. Ticarethane abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başına fiyat 233,2299 kuruş olarak kararlaştırıldı. Diğer abone grupları için de ilgili tarifeler ve fiyatlar belirlendi. Yeşil tarife kapsamında ise kilovatsaat başına fiyat 258,4316 kuruş oldu.

Bu gelişmeler, elektrik faturalarına zam beklentilerini yatıştırdı ve tüketicilerin mevcut tarifelerde sabit fiyatlarla devam edeceklerini öğrenmelerini sağladı. EPDK'nın yaptığı açıklama ile vatandaşlar, elektrik faturalarında bir artış olmayacağını ve mevcut tarifelerin korunacağını bilmektedir.