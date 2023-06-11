Elektrik faturası yüksek gelenler hemen başvursun! 650 TL destek verilecek: Bunu yapanlar hemen alacak

Elektrik faturası ödemeleriyle ilgili destek ödemeleri hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Devlet, vatandaşlara elektrik faturalarında belirli bir miktar destek ödemesi sağlamaya devam ederken, bu destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı.

YARDIM BAŞVURUSU DETAYLARI





E-Devlet üzerinden başvuru yapabilmek için vatandaşların T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini kullanmalarının yeterli olduğu belirtilerek, elektrik yardımı ve fatura ödemeleri için aşağıdaki adımların takip edilebileceği ifade edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşüldüğü belirtilerek, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik elektrik tüketim desteği verilmesine ilişkin düzenlemelerin yapıldığı paylaşıldı. Bu düzenleme kapsamında, 2019-2022 Ekim döneminde toplamda 9,5 milyar TL tutarında elektrik tüketim desteği sağlandığı ifade edildi.

Eski Bakan Dönmez ise konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, 2022 Ocak-Ekim döneminde 2,4 milyon hane tarafından 3,4 milyar TL tutarında destekten faydalanıldığını belirtti. Ayrıca, 2021 yılında ülke genelinde 2 milyon aileye 1,8 milyon ton kömür teslim edildiğini ve 2022 yılında da kömür yardımının devam ettiğini ifade etti. Isınma yardımı alan hanelere doğal gaz desteğinin de dahil edildiğini aktaran Dönmez, yaklaşık 4 milyon haneye yıllık 3 milyar TL değerinde yardım yapılacağını ve 2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlandığını belirtti.

Öte yandan, eski Bakan Yanık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelere elektrik tüketim desteği sağlanacağını duyurdu. Ayrıca, Aile Destek Programı Çocuk Destek Bileşeni kapsamında çocuk sayısına bağlı olarak belirlenen destek miktarlarını şu şekilde açıkladı: 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 çocuğa 550 TL ve 5 ve daha fazla çocuğa 650 TL destek ödemesi yapılacak.