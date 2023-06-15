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Emekli maaşı 10 bin TL'den az olanlara müjde verildi! En az 9000 TL ek ödeme yapılacak

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Emekli maaşı 10 bin TL'den az olanlara müjde verildi! En az 9000 TL ek ödeme yapılacak
Son zamanlarda emeklilere bir dizi müjde veriliyor. En son haberlere göre, bankalar, maaş zammı öncesinde promosyon ödemelerini güncellemeye başladı. Peki, hangi emekli ne kadar promosyon alacak? İşte ayrıntılar:

Emekli promosyon ödemeleri yeniden güncelleniyor. Son dakika haberine göre, DenizBank emekli müşterilerine yönelik yüksek promosyon ödemeleri yapacağını duyurdu. Yeni kampanya ve detaylar emeklilere duyuruldu.

Emekli vatandaşlara, aldıkları maaş miktarına bağlı olarak belirli bir promosyon ödemesi yapılıyor. DenizBank son açıklamasında, güncellenen promosyon rakamlarını paylaştı.

emekli maaşı

DenizBank tarafından açıklanan yeni promosyon rakamları şu şekildedir:

  • Maaşı 0 - 3.499 TL arasında olan emeklilere 3.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca EYT'lilere MobilDeniz Ek Ödül olarak 3.000 TL daha ödeme yapılacak. Toplam: 6.000 TL
  • Maaşı 3.500 TL - 7.499 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca EYT'lilere MobilDeniz Ek Ödül olarak 3.500 TL daha ödeme yapılacak. Toplam: 7.000 TL
  • Maaşı 7.500 TL - 9.999 TL arasında olan emeklilere 4.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca EYT'lilere MobilDeniz Ek Ödül olarak 4.500 TL daha ödeme yapılacak. Toplam: 9.000 TL
  • Maaşı 10.000 TL ve üzeri olan emeklilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca EYT'lilere MobilDeniz Ek Ödül olarak 5.000 TL daha ödeme yapılacak. Toplam: 10.000 TL

Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emeklilerin ilk olarak maaşlarını DenizBank'a taşıması gerekmektedir. Bu şekilde 3 yıl boyunca maaşlarını DenizBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesi alabilirler.

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