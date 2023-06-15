Emekli maaşı 10 bin TL'den az olanlara müjde verildi! En az 9000 TL ek ödeme yapılacak

Son zamanlarda emeklilere bir dizi müjde veriliyor. En son haberlere göre, bankalar, maaş zammı öncesinde promosyon ödemelerini güncellemeye başladı. Peki, hangi emekli ne kadar promosyon alacak? İşte ayrıntılar: