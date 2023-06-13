Emekli maaşı 7500, 8000, 10.000 TL olanlara müjde! Başvurusuz 2000 TL ek ödeme yapılacak

Ziraat Bankası, müşterilere avantajlar sunmak için farklı kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalardan biri olan Bankkart kampanyalarına ilgi devam ederken, Ziraat Bankası müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor. Alışverişlerini avantaja çevirmek isteyenler, kampanyalara katılarak kartlarına para yüklemesi yapabiliyor. Ancak bu kampanya 21 Haziran saat 23 59'da sona erecektir. Bu nedenle, Ziraat Bankası'nda hesabı olanların hemen işlemlerini gerçekleştirmeleri önerilmektedir. İşte detaylar...





ZİRAAT BANKASINDAN MÜŞTERİLERİ İÇİN FIRSAT KAMPANYASI

Ziraat Bankası, müşterilerine sunulan birçok avantajlı kampanya ile ilgili duyurularını sürdürüyor. Son zamanlarda duyurulan ve süresi hızla yaklaşan bir kampanya daha tanıtıldı. Kampanya detayları, 21 Haziran'a kadar geçerli olacağı bilgisiyle aktarıldı. Ziraat Bankası'nın sağladığı bilgilere göre, Bankkart kullanarak TatilBudur'da tek seferde yapılan 12 bin 500 TL ile 17 bin 499 TL arasındaki alışverişlerde bin TL Bankkart Lira, 17 bin 500 TL ile 24 bin 999 TL arasındaki alışverişlerde 1750 TL Bankkart Lira, ve 25 bin TL ve üzeri alışverişlerde 2 bin 500 TL Bankkart Lira verilecektir. İşte ayrıntılar...





Kampanyanın geçerlilik süresi 1 ve 21 Haziran 2023 tarihleri arasındadır. Müşteriler, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS ile kampanyaya katılabilirler. SMS ile katılmak için, bankanın kayıtlı cep telefonundan "TATILBUDUR" yazıp 4757 numarasına SMS göndermek gerekmektedir.

Kampanyadan yararlanmak için kampanyaya katılmak gerekmektedir. Kampanyaya katılmayan müşteriler kampanyadan faydalanamayacaklardır. Bankkart Lira kazanabilmek için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir.

Kazanılan Bankkart Liralar, 30 Haziran 2023 tarihinde yüklenecek ve 7 Ağustos 2023 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kullanılmayan Bankkart Liralar, 8 Ağustos 2023 tarihinde geri alınacaktır.

Kampanya, her müşteri için bir kez ödül kazanma imkanı sunan bir müşteri bazlı kampanyadır. Kazanılabilecek ödül miktarı en fazla 2 bin 500 TL Bankkart Lira'dır.

Uçak bileti alımları bu Bankkart Lira kampanyasına dahil değildir. Ek kartlarla yapılan harcamalar, asıl kart sahibi müşterinin harcamalarıyla birlikte değerlendirilecektir. Kampanya sadece bireysel kartlarla yapılan harcamalar için geçerlidir.

Ön provizyon işlemleri, Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ile yapılan işlemler ve Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmemektedir.

Kampanyadan faydalanılan işlemlerin kampanya sonrasında iptal veya iade edilmesi durumunda, verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır.