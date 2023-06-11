Emekli maaşı 7500-8000-9000 TL olanlar dikkat! Başvurusuz 2000 TL hesaplara yatırılacak: Tarih verildi

Emekliler, ikramiyelerin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merakla araştırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilere olacak, emeklilerin maaşları ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

BAYRAM İKRAMİYELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI





Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık, emekli maaşlarının belirli bir miktarı üzerinde olan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını duyurdu. Kurban Bayramı için bu yılki ikramiye miktarı 2.000 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesi ve bayram ikramiyesinin 2.000 TL olarak belirlenmesi düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Bu düzenlemeyle birlikte EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) dahil tüm emekliler, geçen Ramazan Bayramı öncesinde zam yapılmış ikramiyelerini almıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre gelir ve aylık ödemesi yapılan kişilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir. 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık alanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananlar, Ramazan Bayramı ikramiyelerini 14-19 Nisan 2023 tarihleri arasında almıştı.

Nisan ayında gelir ve aylık bağlama işlemleri sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olan sigortalılar ve hak sahipleri ise Ramazan Bayramı ikramiyelerini 9 Mayıs 2023 tarihinde almıştı.

Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bir açıklamaya göre, bu yılki bayram ikramiyesi ödemelerinin zamanında ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Emeklilerin bayram sürecini daha huzurlu geçirebilmeleri ve maddi anlamda desteklenmeleri amacıyla bayram ikramiyelerinin zamanında ödenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, emeklilerin maaşlarına ek olarak alacakları bu ikramiye, bayram coşkusunu artırmak ve sevdikleriyle daha güzel bir bayram geçirmelerini sağlamak adına büyük bir destek olacaktır.

Öte yandan, emekli bayram ikramiyeleriyle birlikte emekli maaşlarına yapılan düzenlemelerin de emeklilerin yaşam standartlarını yükselteceği belirtiliyor. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi, emeklilerin mali açıdan daha rahat bir yaşam sürebilmelerine katkı sağlayacaktır. Bu düzenleme, emeklilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artıracaktır. Ayrıca, emeklilerin maaşlarına ek olarak alacakları bayram ikramiyeleri, onların bayram dönemini daha mutlu ve keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak ve sevdikleriyle beraber bayram coşkusunu yaşamalarına destek olacaktır.