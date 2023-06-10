Emekli maaşı olanlar dikkat! Tahsis numarasının son hanesine bakın: 2000 TL o tarihlerde ödenecek

Emekli maaşı alanlara yönelik önemli bir duyuru yapıldı. Emekli maaşlarına ilişkin bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Bu bilgiye göre, emekli maaşı alan vatandaşlar, bayram ikramiyesi olarak 2000 TL tutarında bir ödeme alacaklar. Bayram ikramiyesi ödemelerinin hesaplara geçeceği tarih de belirlendi ve 28 Haziran itibarıyla başlayacak. İşte detaylar...





EMEKLİ MAAŞI ALANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Emekli maaşı alan vatandaşlar için bayram ikramiyesi duyurusu büyük bir önem taşıyor. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılan ödeme, emeklilerin hesaplarına aktarılacak ve böylece bayram öncesi ekonomik bir destek sağlanmış olacak. Kurban Bayramı'na yaklaşırken bu ikramiye duyurusu, emekli vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...





Bayram ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşı alan vatandaşlar için ekonomik bir rahatlama sağlayacak. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak ödeme, adil bir dağılım sağlamayı hedefliyor. Bu sayede, emekli vatandaşlar bayram döneminde maddi sıkıntı yaşamadan, sevdikleriyle birlikte huzurlu bir şekilde bayramlarını kutlayabilecekler.

Özetle, emekli maaşı alanlara yapılan bir duyuruyla bayram ikramiyesi ödemelerinin tahsis numarasının son hanesine göre yapılacağı ve bu ödemenin 2000 TL tutarında olacağı bildirildi. Bayram öncesi ekonomik destek sağlayacak olan bu ödeme, emekli vatandaşlar arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda.

Emekli maaşı alanlar için önemli bir duyuru yapıldı. Bayram tatili süresinin 9 güne çıkmasıyla birlikte emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlayacak. Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde çifte bayram yaşarken, temmuz ayında da zamlı aylık almaya devam edecek. Emekli aylıkları tahsis numarasının son hanesine göre ödeniyor.

SSK emeklileri yaşlılık aylıklarını her ayın 17-26'sı arasında alırken, Bağ-Kur emeklileri 25-28'i, memur emeklileri ise 1-5 arasında aylık alıyor. Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, tahsis numaralarının belirli kombinasyonlarına göre farklı tarihlerde yatırılıyor. SSK emeklileri ise tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde aylık alıyor.

Kurban Bayramı'nda Ramazan Bayramı gibi erken ödeme yapılacak. SSK kapsamındaki gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-21 Haziran arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor. Ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira ikramiye verilmişti. Kurban Bayramı için henüz yeni bir karar alınmamışsa, ikramiyelerin 2 bin lira olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Temmuz ayında da emekliler zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban maaşlarından itibaren kademeli artışla daha az maaş alanlara daha yüksek bir zam oranı uygulanacak.

Memur ve memur emeklileri ise yılda 2 kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon rakamlarına göre 2 kez zam alıyor. Emekli ve memur maaşlarına ilişkin zamların refah payı ve seyyanen artışla birlikte belirlenmesi bekleniyor. Memur ve emekli zam oranları, önceki alınan toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamına göre hesaplanıyor.