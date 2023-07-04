Emekli promosyonları cepleri şenlendirecek! O bankalardan flaş zam kararı: İşte yarışın kazananı!

EMEKLİLERE OKKALI PROMOSYON MÜJDESİ

Emekli maaşına promosyon ödemelerinde yeniden zam gündemde. Asgari ücretin yakın zamanda yeniden belirlenmesinin ardından bir çok maaş ve ödemelerde de fiyatlar yeniden güncellenmeye başladı. Bunlardan birisi de emekli promosyonu.





Emekli promosyonu için Temmuz zam hazırlıkları devam ediyor. Peki son güncel fiyatlar ne oldu? İşte detayları….

Emeklilere ödenen promosyon ödemeleri bankalara göre değişse de emeklilere son promosyon zammı kasım ayında yapılmıştı. SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşmalara göre belirlenen promosyon ücretlerine SGK tavan sınırı koymadı.

Bu durumda emeklilere yaradı e bankalar arasında en fazla ödeme yapan bankaya geçiş yapan emekliler promosyon ödemelerini başka bankalara da taşıyabildi.

YENİDEN REKABET ARTTI

Şuan emeklilere 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında bir emekli promosyonu ödeniyor. Bankalarda asgari ücretin yeniden belirlenmesinin ardından yeniden yarışa başladılar. Bir çok banka ön hazırlıklarını tamamladı bile. Ancak bu konunun yakın zamanda kesinlik kazanması bekleniyor.

Bu konu ile ilgili olarak ilk tahmin Ekonomist Muhammet Bayram’dan geldi. Emekli promosyonunun yeniden arttırılmasına dikkat çeken Bayram en düşük promosyon ücretinin 10 bin liranın altında olmayacağını belirtti.