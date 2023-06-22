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Emekli promosyonlarına zam ayarı! O bankalar 10 bin TL'den fazla veriyor: Başvurular için son günler!

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Emekli promosyonlarına zam ayarı! O bankalar 10 bin TL'den fazla veriyor: Başvurular için son günler!
Emekli promosyonu veren bankaların listesi hâlâ gündemde yerini koruyor. Son gelişmelere göre, en yüksek emekli maaş promosyonu 10 bin TL'ye kadar çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için 2023 Haziran döneminde Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve Akbank gibi bankaların emekli promosyon kampanyalarını derledik. Hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği sorusunun yanıtlarını haberimizde...

Emekli promosyon kampanyaları hala yoğun bir rekabet içerisinde devam etmektedir. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ek gelir sağlayacak bu kampanyalar araştırılıyor. Bu promosyon kampanyaları, emekli vatandaşlar için büyük önem arz etmektedir. İşte bankaların emekli promosyon kampanyası ödemeleri hakkında detaylar...

BANKALARIN PROMOSYON ÖDEMELERİ

promosyon

Ziraat Bankası, kendi bankalarından emekli maaş ödemesi alan müşterilerine 3 yıllık süre için peşin promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon miktarları, emekli aylığı tutarına göre değişmektedir. Örneğin, 3.500 TL'nin altında aylık alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında aylık alanlara 3.500 TL gibi.

Vakıfbank, emekli maaşı tutarına göre belirlenen bir promosyon ödemesi yapmaktadır. Örneğin, 3.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL gibi. Promosyon ödemesi, emekli maaşının Vakıfbank'tan alınması taahhüt edildiği sürece yapılacaktır.

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere nakit promosyonun yanı sıra ek avantajlar sunmaktadır. Örneğin, emekli promosyon ödemesine ek olarak kredi kartı ile belirli bir tutarda harcama yapılması halinde bonus fırsatı sağlanmaktadır.

Denizbank, ilk defa emekli maaşı alacak olanlara ve maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü verenlere nakit promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon miktarı, emekli maaşının tutarına göre belirlenmektedir.

Bu bankaların emekli promosyon kampanyaları sürekli güncellenmektedir, bu nedenle en güncel bilgilere bankaların resmi internet sitelerinden ve ilgili duyurulardan ulaşmanız önemlidir. Ayrıca, promosyon avantajlarını karşılaştırırken bankaların sunmuş olduğu diğer avantajları da göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

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