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Emekli promosyonlarında cepleri dolduran kampanya! Bu banka tam 10.000+5.000 TL verecek: Son günü kaçıran yandı

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Emekli promosyonlarında cepleri dolduran kampanya! Bu banka tam 10.000+5.000 TL verecek: Son günü kaçıran yandı
İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında bankaların emekli promosyonları yer alıyor. Peki hangi banka 10 bin TL promosyon ödemesi yapıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Emekli vatandaşlar en avantajlı promosyon kampanyasını yapan bankayı araştırmaya devam ediyor. Bu banka 10 bin TL ödeme yanında birçok farklı avantaj sunuyor! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ VEREN BANKALAR

Emekliler ve EYT'li vatandaşlar banka tercihleri yapacakları zaman en yüksek ödemeyi yapan bankayı tercih etmek için araştırmalarını sürdürüyor. 2017 senesinden itibaren emekli vatandaşlara üç senelik maaş alma taahhüdü karşılığında bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılıyor. İlk olarak özel bankalar tarafından başlatılan promosyon kampanyaları artık kamu bankaları tarafından da veriliyor. Emekliler için seçenekler arttıkça bankaların rekabetleri de artıyor ve promosyon ödemeleri yükselişe geçiyor. 

Akbank Güncel Emekli promosyon Tutarları

Birçok insan tarafından tercih edilen özel banka Akbank tarafından duyurulan son haberlere göre emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'yi buldu. Akbank tarafından güncellenen rakamlara göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 7 bin TL promosyon ödemesi verilecek. Aynı zamanda emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere 2 bin 400 ve 7 bin arasında değişen chip-para hediyesi de veriliyor. Emeklilerin maaşlarını taşıdıktan sonra kredi kartı başvurusu yapması ve bir senede tek seferde toplam 2 bin 500 TL ve üstü harcama sözü veren emeklilere 3 bin chip-para hediyesi de veriliyor. 

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