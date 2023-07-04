Emekli promosyonuna Temmuz ayarı! Rakamlar değişti: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar!

Bankaların emekli promosyon yarışı devam ediyor. Güncel promosyon tutarları açıklandı! Peki hangi banka ne kadar ödeme yapacak? Promosyon şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bankaların promosyon tutarları da yükseldi. Emekli promosyonlarından faydalanmak için maaşın bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Bankaların güncel promosyon tutarları şu şekilde;

-İş Bankası 31 Temmuz tarihine kadar maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerinden kredi kartı için aidat ücreti almıyor. 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL ve 10 bin TL üstünde emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapacak.

-Garanti BBVA 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL ve 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapacak.

-Yapı Kredi emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 66 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapacak. Aynı zamanda 60 gün içinde iki otomatik fatura talimatı veren müşterilere 250 TL ek ödeme yapılacak.





-Akbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 250 TL ve 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 7 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Aynı zamanda ilk kez kredi kartı alan ve 12 ay toplam her ay 1000 TL harcama sözü veren müşterilerine 1.500 chip-para hediyesi verecek.

-Halkbank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 5 bin TL ödeme yapılacak.

-ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 8 bin 500 TL promosyon ödemesi yapacak.

-TEB emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan müşterilerine 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak.

-Şekerbank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak.

-Finansbank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 800 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 600 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 7 bin 200 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 8 bin TL promosyon ödemesi yapacak.

-Denizbank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin TL + EYT'lilere özel 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL + EYT'lilere özel 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL + EYT'lilere özel 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 5 bin TL + EYT'lilere özel 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak.

-Ziraat Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak.

-Vakıfbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak.