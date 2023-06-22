Emekli promosyonunda zirve o bankanın oldu! Başvurmayan bin pişman olacak: İşte ödenecek rakam

Emekli promosyon rakamları, emekliler arasında büyük ilgi gören konular arasında yer alırken, bankalar arasında da yoğun bir rekabet ortamı oluşmuştur. Bankalar, müşteri sayısını artırmak ve tercih edilmek için en yüksek emekli promosyon rakamlarını sunmaya çalışmaktadır. Bu rekabet ortamında Denizbank, Haziran ayında güncellediği emekli promosyon kampanyasını duyurmuştur.

KAMPANYA ŞARTLARI





Denizbank'ın güncel emekli promosyon kampanyası kapsamında, SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süreyle maaşını bankadan alma sözü veren EYT'lilere, nakit promosyon sunulmaktadır. Bu kampanya dahilinde, 10.000 TL'ye kadar promosyon alabilme imkanı bulunmaktadır.

Ancak kampanya şartlarına dikkat etmek gerekmektedir. Kampanyaya katılan ancak 3 yıl süre dolmadan kampanyadan çıkan bireylere, kıstelyevm usulü geri alım yapılmaktadır. Emekli maaşını Denizbank'a aktarmak isteyenler, şubelere gitmeden Mobil Bankacılık uygulaması veya e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Promosyon ödemeleri, ilk maaşın bankaya yatmasını takip eden 2 iş günü içerisinde hesaplara aktarılacaktır.

Denizbank'ın emekli promosyon kampanyası 16 Haziran 2023 tarihine kadar geçerlidir. Ancak banka, kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Birden fazla emekli maaşı alan emekliler için ise promosyon tutarı, maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Emekli promosyonları, emeklilere ek bir gelir sağlamakta ve tercih edilen bankalar arasında seçim yapma konusunda etkili olmaktadır. Her emekli, kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun olan kampanyaları değerlendirmelidir.