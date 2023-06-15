Emekli ve çalışanlar çifte bayram yaşayacak! Hesaplara karşılıksız 2 bin TL yatırılacak: İşte ödeme tarihleri

Kurban Bayramı öncesinde, emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinin artırılacağı haberleri gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılan açıklamaya göre, yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyelerine önemli bir zam yapıldığı belirtildi. Yapılan zam oranının yüzde 82 olduğu ve emekli bayram ikramiyelerinin artık daha yüksek bir tutarla hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Bu kapsamda, 2023 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi tutarının 2.000 TL olarak ödeneceği ifade edildi. Bu zamla birlikte, emekliler bayram sürecinde daha fazla maddi destekle karşılaşacak ve bayram harcamalarını daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?





Ayrıca, Halkbank tarafından yapılan açıklamada, sosyal yardım alan vatandaşlara bayram ikramiyesi verileceği duyuruldu. Bu ikramiye, aile destek ödemesi alan kişilere yönelik olarak sunulacak. Dul ve yetim aylığı, iş göremezlik geliri, SGK emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri bu ikramiyeden yararlanacak.

Birden fazla emekli aylığı alan kişilere tek bir ikramiye ödenecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alan bir kişiye bayram ikramiyesi olarak 1.000 TL ödeme yapılacak.

