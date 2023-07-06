Emekli ve memur zammı belli oldu! Refah payı eklentisiyle yeni maaşlar resmen ortaya çıktı

Enflasyon oranlarının belirlenmesiyle yapılacak zamlar ise ortaya çıktı. İlk 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 15,26 olurken Haziran ayı enflasyon rakamı aylık yüzde 3,92'nin eklenmesiyle beraber altı aylık enflasyon farklı belirlendi. Bu durumda haziran enflasyonuyla beraber emeklilerin enflasyon rakamı 19,17 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı için çalışmaların başlatıldığını duyuruldu. 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanan 6 aylık enflasyon üzerine memur ve emeklilere verilen sözlerin yerine getirileceğini belirtti.





En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağının sözü verilmesiyle görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artışlar gerçekleşecek. Maaşlar 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı eklenmesiyle enflasyon rakamı yüzde 19,17 çıktı.