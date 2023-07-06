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Emekli ve memur zammı belli oldu! Refah payı eklentisiyle yeni maaşlar resmen ortaya çıktı

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Emekli ve memur zammı belli oldu! Refah payı eklentisiyle yeni maaşlar resmen ortaya çıktı
Asgari ücrete gelen zam sonrasında milyonlarca kişinin gözü memur ve emekli zamlarına çevrildi. TÜİK tarafından gelen açıklamalar üzerine maaşların üzerine refah payı ekleneceği duyuruldu. İşte memur ve emekli zammı...

Enflasyon oranlarının belirlenmesiyle yapılacak zamlar ise ortaya çıktı. İlk 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 15,26 olurken Haziran ayı enflasyon rakamı aylık yüzde 3,92'nin eklenmesiyle beraber altı aylık enflasyon farklı belirlendi. Bu durumda haziran enflasyonuyla beraber emeklilerin enflasyon rakamı 19,17 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı için çalışmaların başlatıldığını duyuruldu. 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanan 6 aylık enflasyon üzerine memur ve emeklilere verilen sözlerin yerine getirileceğini belirtti.

6 aylık enflasyon

En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağının sözü verilmesiyle görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artışlar gerçekleşecek. Maaşlar 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı eklenmesiyle enflasyon rakamı yüzde 19,17 çıktı. 

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