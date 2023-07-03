Emekli ve memurların sonunda yüzü gülecek! 7500 TL'lik maaşları unutun: İşte zamlı Temmuz maaşları

Emekliler ve memurlar ara zamları heyecanla beklerken enflasyon oranları da merakla araştırılıyor. Peki enflasyona göre ne kadar zam yapılacak? Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEMMUZ ARA ZAMLARI

Emekliye ve memura yapılacak zamlarda en önemli etken enflasyon verileri. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası anketlerine göre Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 2.81 olması bekleniyor. Bu şekilde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.49 olacak. Kesin rakamlar TÜİK tarafından 5 Temmuz saat 10.00'da açıklanacak. Ancak maaşlara sadece enflasyon oranları eklenmeyecek, refah payının da eklenmesi bekleniyor. Aynı zamanda 7 bin 500 TL üstünde emekli maaşı alanlara kademeli zam da yapılması gündemde. Aylık miktara göre farklı zam oranları konuşuluyor. Bu değerlendirmelere göre yüzde 30-45 arasında zam yapılması bekleniyor.





En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'ye değil, emekli kök maaşına bu oranlar yansıyacak. En düşük emekli maaşının da 10 bin TL'ye yükseltilmesi tahminler arasında yer alıyor. Eğer 10 bin TL üstünde maaş alan olursa kök maaş ödemesi yapılacak. Temmuz ara zamlarından EYT yasasından faydalanan emekliler de faydalanacak. Haziran sonuna kadar EYT başvurusunu yapan EYT'liler zamlı maaşlarını alacak. Temmuz ayından sonra başvurusunu yapan vatandaşların maaş hesaplamaları da enflasyon artışına göre olacak. Enflasyon verilerine göre yüzde 18.49 oranında zam yapılırsa 7 bin 500 TL maaş alanın maaşı 8.886.75 TL'ye 7 bin 600 TL maaş alanın 9.005.24 TL'ye; 7 bin 700 TL maaş alanın 9 bin 123.73 TL'ye; 7 bin 800 TL maaş alanın 9.242.22 TL'ye; 7 bin 900 TL maaş alanın 9.360.71 TL'ye; 8 bin TL maaş alanın 9.479.20 TL'ye yükselmiş olacak. Maaş tutarlarına enflasyon oranlarının yanında Ocak ayında yapıldığı gibi refah payının da eklenmesi bekleniyor. En güçlü tahminler ise yüzde 30-45 oranında zam yapılması yönünde.