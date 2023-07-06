Emekli zamlarında hesaplar değişti! Kritik gün öncesi belli oldu: SGK'dan flaş hamle

EYT düzenlemesiyle birlikte, Türkiye'de 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik sistemine dahil olması bekleniyor. Bu düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) çalışmalarını hızlandırmaya yönlendirmiştir. Türkiye'nin en büyük gruplarından birini oluşturan emekliler, uzun yıllardır maaş ödemelerindeki adaletsizliklerin düzeltilmesini beklemektedir.

Mevcut maaş hesaplama sisteminde, emeklilik aylığı belirlemek için üç faktör dikkate alınmaktadır: prim ödenen süre, prim ödenen miktar ve yaş. Ancak, yeni uygulama ile çalışılan yılların emekli aylığına etkisi oranında köklü bir değişiklik yapılması planlanmaktadır. Bu değişiklik, emeklilerin daha adil bir şekilde maaşlarını almasını sağlamayı hedeflemektedir.

15 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR





Şu anda alınan emekli maaşlarında, 2000 yılı öncesindeki çalışma dönemi en büyük etkiye sahipken, 2008 yılına kadar olan ikinci dönem ikinci en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. 2008 yılı Ekim ayından sonraki çalışma dönemi ise emekli maaşının en az belirleyici faktörü olarak hesaplanmaktadır. Birçok emekli ve emekli adayı, çalışma hayatlarının büyük bir kısmını bu döneme denk getirdikleri için düşük maaş almaktadır.

Bu sorun, emeklilerin uzun süredir çözüm beklediği bir konudur ve Akşam gazetesinde yer alan habere göre SGK, bu sorunu kökten çözmek için son aşamaya gelmiştir. Yeni düzenlemeyle birlikte, 2000 öncesi primlerin etkisi azaltılırken, son yıllarda ödenen prim tutarlarının emekli maaşını daha fazla etkilemesi planlanmaktadır. Bu düzenleme aynı zamanda geçtiğimiz aylarda emekli olan EYT'lilerin emekli aylıklarını da doğrudan etkileyecektir.

Yeni sistemde tüm emekli maaşlarının artması beklenmektedir. Özellikle yakın tarihlerde emekli olan vatandaşlar, son yıllarda ödedikleri primlerin emekli maaşlarına daha yüksek oranda yansıtılmasını beklemektedir. Bu düzenleme, 15 milyonun üzerindeki emekli vatandaşın büyük bir bölümünün maaşında artış sağlayacaktır.

Özellikle yeni düzenlemeyle birlikte, halihazırda çalışanlar emekli olduklarında daha yüksek maaş alabileceklerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilerleyen günlerde bu düzenlemeyle ilgili açıklama yapması beklenmektedir. Bu nedenle, SGK'nın uygulamaya koyduğu "maaş hesaplama robotu"yla emekli aylıklarını hesaplayan vatandaşlar, gösterilen tutardan daha yüksek bir emekli maaşı alma şansına sahip olabileceklerdir.