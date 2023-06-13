Emekliler Denizbank'a hücum edecek! EYT'lilere dev promosyon ödemesi: Rakamı duyan başvuruyor

EYT'lilere özel promosyon kampanyası duyurulurken o bankadan yüzleri güldüren haber geldi. Emekli maaşlarının zamlanmasıyla beraber en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak güncellendi. EYT'lilerin ilk emekli maaşlarını 17-26 Nisan tarihleri arasında alacağını belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Mart tarihiyle beraber yapılan duyuruda emeklilere dev promosyon kampanyası duyuruldu.



PROMOSYON KAMPANYASINDA 9 BİN TL ÖDEME

Denizbank, EYT'li müşterilerine özel kampanya düzenlenirken 2 katını ödemeyi vaad etmesiyle 7500 TL emekli müşterilere toplamda 9 bin TL ödeme yapılırken 10 bin TL'nin üzerinde maaşlara ise yüksek miktarda promosyon kazanma imkanı sundu.





PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ya da SGK müdürlüklerinden yapılan başvurularda promosyon ödemesi alınabilir. EYT'lilere daha sonra bankaya başvuruda bulunurken anında hesap açılarak işlemler yapılır. 3 sene boyunca maaşını başka kuruma taşımayacağına dair söz verilmesiyle beraber bir kereye mahsus olarak 9 bin TL ve 10 bin TL tutarında promosyon ödemeleri yapılır.