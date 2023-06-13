  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Emekliler Denizbank'a hücum edecek! EYT'lilere dev promosyon ödemesi: Rakamı duyan başvuruyor

Emekliler Denizbank'a hücum edecek! EYT'lilere dev promosyon ödemesi: Rakamı duyan başvuruyor

Yayınlanma:
Emekliler Denizbank'a hücum edecek! EYT'lilere dev promosyon ödemesi: Rakamı duyan başvuruyor
Denizbank'tan emekli olacaklara özel fırsat geldi. EYT üzerinden 1 milyon 250 bine yakın vatandaş emekli olma hayali kurarken Denizbank en düşük emekli maaş zamları sonrasında promosyon ödemelerinde güncellemeye gidildi.

EYT'lilere özel promosyon kampanyası duyurulurken o bankadan yüzleri güldüren haber geldi. Emekli maaşlarının zamlanmasıyla beraber en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak güncellendi. EYT'lilerin ilk emekli maaşlarını 17-26 Nisan tarihleri arasında alacağını belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Mart tarihiyle beraber yapılan duyuruda emeklilere dev promosyon kampanyası duyuruldu.

PROMOSYON KAMPANYASINDA 9 BİN TL ÖDEME

Denizbank, EYT'li müşterilerine özel kampanya düzenlenirken 2 katını ödemeyi vaad etmesiyle 7500 TL emekli müşterilere toplamda 9 bin TL ödeme yapılırken 10 bin TL'nin üzerinde maaşlara ise yüksek miktarda promosyon kazanma imkanı sundu.

denizbank

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ya da SGK müdürlüklerinden yapılan başvurularda promosyon ödemesi alınabilir. EYT'lilere daha sonra bankaya başvuruda bulunurken anında hesap açılarak işlemler yapılır. 3 sene boyunca maaşını başka kuruma taşımayacağına dair söz verilmesiyle beraber bir kereye mahsus olarak 9 bin TL ve 10 bin TL tutarında promosyon ödemeleri yapılır. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Doları olanlar o iki güne dikkat! İslam Memiş uyardı: Doların kaderi belli olacak
Doları olanlar o iki güne dikkat! İslam Memiş uyardı: Doların kaderi belli olacak
Asgari ücret rakamı erken sızdırıldı! En yakın isim açıkladı: Kuruşuna kadar doğru!
Asgari ücret rakamı erken sızdırıldı! En yakın isim açıkladı: Kuruşuna kadar doğru!
Asgari ücret zam pazarlığı için taraflar bugün start veriyor!
Asgari ücret zam pazarlığı için taraflar bugün start veriyor!
Emeklilerin bayram öncesi cebi rahatlayacak! 70 bin TL ödeme müjdesi verildi: Tek şartı var
Emeklilerin bayram öncesi cebi rahatlayacak! 70 bin TL ödeme müjdesi verildi: Tek şartı var
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde! SMS gönderene anında 2500 TL hediye: Geri ödemesi yok
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde! SMS gönderene anında 2500 TL hediye: Geri ödemesi yok
Sudan ucuz tabiri tarih oldu! Su, kola, çay fiyatlarına dev zam: Fiyatlar değişti
Sudan ucuz tabiri tarih oldu! Su, kola, çay fiyatlarına dev zam: Fiyatlar değişti
Hemen paraya ihtiyacı olanlara müjde! O bankadan kuruş masrafsız 20.000 TL kredi kampanyası!
Hemen paraya ihtiyacı olanlara müjde! O bankadan kuruş masrafsız 20.000 TL kredi kampanyası!