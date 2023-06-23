Emekliler promosyonla şenlenecek! O bankalar 11 bin TL teklif sundu: Başvurmayan karalar bağlayacak

Çerkezköy Belediyesi, çalışanlarına yönelik büyük bir promosyon kampanyası başlatıyor. Belediye, Yapı Kredi Bankası Çerkezköy Şubesi ile anlaşma sağlayarak, maaşı 7.500 TL üzeri olan çalışanlarına 10.900 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Bu kampanya, belediye çalışanlarının maddi olarak desteklenmesini amaçlamaktadır. Promosyon ücretinin yüksek olması, çalışanların memnuniyetini artıracak ve ekonomik açıdan rahatlamalarını sağlayacaktır.

Belediyenin bu adımı, çalışanlar arasında büyük bir heyecan ve memnuniyet yaratmıştır. Çalışanlar, bu promosyon kampanyası sayesinde maaşlarına önemli bir ek gelir elde edeceklerdir. Promosyon ödemesi, Yapı Kredi Bankası Çerkezköy Şubesi tarafından gerçekleştirilecek ve çalışanların hesaplarına yatırılacaktır. Belediye çalışanları, bu promosyon fırsatını değerlendirmek için başvurularını yapmalı ve gerekli şartları sağlamalıdır. Bu promosyon kampanyası, çalışanların mali durumunu iyileştirme ve motivasyonlarını artırma amacını taşımaktadır. Çalışanlar, belediyenin bu destekçi adımıyla ekonomik açıdan rahatlama sağlayacak ve daha iyi bir yaşam standardına ulaşabileceklerdir. İşte detaylar...





ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PROMOSYON KAMPANYASI

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Yapı Kredi Bankası Çerkezköy Şube Müdürü Cantürk Sakinoğlu'nun katıldığı bir imza töreniyle duyurulan promosyon anlaşması, belediye çalışanları arasında sevinç yaratmıştır. Anlaşma, toplamda 206 personeli kapsamakta olup, belediye çalışanları önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarını Yapı Kredi Bankası Çerkezköy Şubesi'nden alacaklardır. İşte ayrıntılar...





Çerkezköy Belediye Başkanı ola Vahap Akay'ın, promosyon anlaşması töreninde yaptığı açıklama ile bir çok kişi sevindirmişti .Vahap bey Yapı Kredi Bankası'nın promsoyon anlaşması konusunda en yüksek teklifi ve miktarı sunduğunu ve böylelikle de kişi başı ödenecek tutarın 10 bin 900 TL olduğunu söylemişti. Başkan Akay'ın açıklamaların, bu anlaşmanın her iki taraf için de faydalı sonuçlar doğurduğunu inandığını belirterek belediye çalışanları ve banka için de hayırlı olmasını temenni etmiştir.

Yapı Kredi Bankası Çerkezköy Şube Müdürü Cantürk Sakinoğlu ise Nisan ayından itibaren belediye çalışanlarının maaşlarını bankadan alacaklarını açıklamıştı. Sakinoğlu, bu anlaşmanın banka ve belediye çalışanları yönünden olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak bankanın 3 yıl boyunca hizmet vermekten memnuniyet duyacağını ifade etmiştir.

Bu promosyon anlaşmasının, Çerkezköy Belediyesi çalışanlarında finansal açıdan büyük avantaj sağlamasına yardımcı olduğunu, Yapı Kredi Bankası da müşteri tabanını genişletme fırsatını yakalayacaktır. Hem belediye çalışanları hem de banka için olumlu bir adım olan bu anlaşmanın başarılı sonuçlar doğurmasını umduklarını açıkladı.