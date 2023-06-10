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Emekliler sevinçten havaya uçacak! Bayram ikramiyeleri o tarihte hesapta: Hemen kontrol edin

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Emekliler sevinçten havaya uçacak! Bayram ikramiyeleri o tarihte hesapta: Hemen kontrol edin
Emeklilere her sene iki defa bayram ikramiyesi alırken Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ne zaman ödemelerin hesaplarda olacağı araştırılmaya başlandı. İşte, bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi haberimizde.

Geçtiğimiz sene emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olurken gelen zamlarla beraber 2000 TL olarak güncellendi. 2023 Ramazan Bayramı'nda milyonlarında hesabına 2 bin TL yatırılırken birçok vatandaş Kurban Bayramı'nda tekrar artış olup olmayacağını araştırmaya başladı. 28 Haziran ile 1 Temmuz arasındaki bayram için verilecek olan ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Bayram ikramiyeleri için 2.500 TL ve 3 bin TL arasında olması gerektiği konuşulurken birçok kişi tarafından 4 bin TL'ye çıkartılması beklentileri oluştu. Bayram ikramiyeleri için 2 bin TL olarak yatırılacağı ve ek zam olmadığı bilgisi verildi.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

28 Haziran ve 1 Temmuz arasında kurban bayramı olurken bayram ikramiyelerin ise en geç 26 Haziran tarihinde hesaplarda olması bekleniyor. Gelen son dakika haberleri üzerine Haziran’ın 17’si itibari ile hesaplara yatırılmaya başlanacak ve bu işlem 21 Haziran’a kadar devam edecektir.

SSK emeklilerine ayın 17-26'sı arasında maaşlarını alanlara ve Bağkur emeklileri 25-28 maaşları aralığında çekiliyor. Bu durumda ikramiyeler ise sırayla yatırılacağı belirtildi. 

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