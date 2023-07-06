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  3. Emeklilere bayram sonrası ödemeler hızlandı! Başvuranlara 9000 TL karşılıksız ödeme yapılacak

Emeklilere bayram sonrası ödemeler hızlandı! Başvuranlara 9000 TL karşılıksız ödeme yapılacak

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Emeklilere bayram sonrası ödemeler hızlandı! Başvuranlara 9000 TL karşılıksız ödeme yapılacak
Emeklilere yönelik sevindirici bir haber daha var! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve Akbank gibi kamu ve özel bankalar, emeklilere 20.000 TL ödeme yapma kararı aldı. İşte ayrıntılar...

ING Türkiye, emekli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve mutlu bir emeklilik süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli destekler ve ikramiyeler sunmaktadır. Özellikle bu özel dönemde, emeklilere yönelik sağlanan bu fırsatlar büyük bir öneme sahiptir.

ING Türkiye, emekli vatandaşlarımızı sevindirmek ve ekonomik güvencelerini artırmak için yeni bir fırsat sunuyor. Bu fırsatlar arasında emeklilere özel avantajlı faiz oranlarına sahip kredi imkanları, emeklilik hesapları için avantajlı faiz oranları ve emekli maaşlarına ek ikramiye gibi çeşitli destekler yer almaktadır.

Emekliler, ING Türkiye'nin sunmuş olduğu bu desteklerden faydalanarak yaşam standartlarını yükseltebilir, ekonomik açıdan daha güvende hissedebilir ve emeklilik sürecini daha mutlu geçirebilirler. ING Türkiye'nin emekli vatandaşlara yönelik sunduğu bu fırsatlar, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı ve onlara ekonomik destek sağlamayı hedeflemektedir. İşte o banka emeklilere ek ikramiye ödemesi sunuyor.

TÜM EMEKLİLERE 9 BİN LİRA İKRAMİYE

ikramiye

ING Türkiye, emekli vatandaşlara ek bir sürpriz yaparak bayram sonrasında ek ikramiye ödemesi yapma kararı almıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), BAĞ-KUR veya 4C statüsündeki tüm emeklilere 9 bin liralık ek ikramiye ödemesi sunulacaktır. Bu ödeme, emekli vatandaşlarımızın ekonomik güvencelerini artırarak ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

ING Türkiye, emekli vatandaşlarımızın ekonomik refahını artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmaktadır. Ek ikramiye ödemesiyle birlikte bankanın sunduğu avantajlar ve hizmetler, emekli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya ve mutlu bir emeklilik süreci geçirmelerine destek olmaktadır.

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