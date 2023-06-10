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Emeklilere o bankadan büyük kıyak! Tam 10 bin 500 TL'yi geri ödemesiz ceplere koyacak: Tek imza yeter!

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Emeklilere o bankadan büyük kıyak! Tam 10 bin 500 TL'yi geri ödemesiz ceplere koyacak: Tek imza yeter!
ING Bank tarafından emekli vatandaşlara özel fırsatlar sunulmaya devam ederken vatandaşların ekonomik sıkıntılarını en aza indirmek için çeşitli kampanyalar gündeme geldi. Bankalar arasında promosyon yarışı kızışırken 10 bin 500 TL'ye varan rakamlar sahiplerini buluyor. İşte, İNG Bank promosyon için gerekli şartlar ve yapılması gerekenler haberimizde...

Emekliler bankaların ne kadar promosyon ödemesi yapacağını araştırmaya başlarken ING Bank tarafından rekor kıran rakamlar açıklandı. En iyi hizmet sunmak ve müşterilerinin cebinin parayla dolması için promosyon rakamlarını açıklayan ING Bank müşterisi olanlar paraya para demeyecek.

ING BANK PROMOSYON

Kampanya kapsamı içerisinde banka emekli vatandaşlara maaş aralığına bakarak 8.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi imkanı verirken bu rakam birçok bankanın sunduğu promosyon rakamlarından daha yüksekte olduğu görüldü. ING Bank yeni bir rekora imza atarken otomatik fatura talimatını verenlere özel 500 TL ek hediye sunulurken en fazla 1.500 TL bonus kazanma imkanı sunuluyor.

ıng bank

ING Bank ilk ay 2.500 TL ödeme yapan emekli müşterilerine özel olarak 500 TL bonus verirken toplamda alınan promosyon rakamı ise 10.500 TL olarak belirlendi.

0 - 3.499 TL aralığında olan maaşlara 5.100 TL

3.500 - 7.499 TL arasında olanlara 5.950 TL

7.500 - 9.999 TL aralığındaki emekli maaşlarına 7.650 TL

10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenecek promosyon tutarı 8.500 TL olarak belirlendi. 

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