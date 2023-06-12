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  4. Emeklilerin bayram öncesi cebi rahatlayacak! 70 bin TL ödeme müjdesi verildi: Tek şartı var

Emeklilerin bayram öncesi cebi rahatlayacak! 70 bin TL ödeme müjdesi verildi: Tek şartı var

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Emeklilerin bayram öncesi cebi rahatlayacak! 70 bin TL ödeme müjdesi verildi: Tek şartı var
Emekliler için sunulan özel kredi fırsatları, nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir çözüm sunuyor. PTT'nin Aktifbank ile yaptığı iş birliğiyle sunulan emekli kredisi ve Denizbank'ın avantajlı faiz oranları sayesinde kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz. Halkbank da ihtiyaç kredisi hizmetiyle emeklilere destek olmaktadır. İşte ayrıntılar...

Son dönemde emekliler, döviz kurlarındaki ve altın piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle finansal sıkıntılar yaşamaktadır. Özellikle gıda ve diğer temel ürünlerdeki sürekli zamlar, sabit bir gelire sahip olan emekli bireylerin satın alma gücünü azaltmaktadır. Bu durum, tek bir maaşla geçinen emekli vatandaşları büyük bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bırakmaktadır.

Maaşlarda yapılan iyileştirmelerine rağmen, günlük hayatta hissedilen yüksek zamlar, emekli vatandaşların bütçelerini zorlamaktadır. Bu sebeple, bankalar da emekli vatandaşları müşteri portföylerine dahil etmek amacıyla harekete geçmiştir. Haziran ayı itibarıyla, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalar özel kredi fırsatları sunmaktadır. Bu kredi ürünleri, EYT yasası kapsamında olan emeklileri de kapsamaktadır.

50 BİN LİRAYA KADAR KREDİ FIRSATI

KREDİ

PTT, Aktifbank iş birliğiyle Emekli Kredisi fırsatı sunmaktadır. PTT, kendi bünyesinde emekli maaş hesabı bulunan tüm vatandaşlara kredi desteği sağlayacak. Aktifbank Emekli Kredisi için SMS yoluyla başvuru yapılabilir ve kredi üst limiti 50.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Başlangıç faiz oranı ise %3,9 olarak açıklanmıştır. Kredi için azami vade süresi 36 ay olarak belirlenmiştir.

Özel bankalar da emekli vatandaşlara yönelik kredi fırsatları sunmaktadır. Denizbank, özel düzenlediği emekli kredisi ürünü kapsamında en fazla 55.000 Türk Lirası nakit desteği sağlamaktadır. Başlangıç faiz oranı %2,58 olarak belirlenirken, azami vade süresi 36 aydır.

Halkbank da emeklilere ihtiyaç kredisi hizmeti sunmaktadır. Başlangıç faiz oranı %1,69 olan bu kredi ürünü için azami vade süresi 36 ay olarak belirlenmiştir. Üst limit ise 70.000 Türk Lirası olarak açıklanmıştır.

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