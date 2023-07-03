Emeklilerin cüzdanını kabartan ödeme! 36 ay tamam diyene rekor ücret ödenecek

Garanti Bankası, emekli maaş promosyonları konusunda güncellemeler yaparak müşterilere çeşitli avantajlar sunmaktadır. Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına bağlı olarak belirlenmiştir. Müşteriler, taahhüt süresi boyunca promosyon ödemelerinden yararlanabilirler. Bu promosyonlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartlar ve koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir. Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler, tüm maaşlarının toplamı üzerinden tek bir promosyon ödemesi alabilirler.

Garanti Bankası, emekli müşterilere sunulan promosyonlarla onlara ek bir kazanç sağlama imkanı sunmaktadır. Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına göre değişkenlik gösterir ve müşterilerin maaşlarına ek olarak ayrı bir ödeme olarak sunulur. Bu promosyonlar, emekli müşterilerin mali durumlarına destek olmayı amaçlar ve ek bir gelir kaynağı sağlar. Taahhüt süresi boyunca müşteriler, promosyon ödemelerinden düzenli olarak faydalanabilirler ve bu süre içinde banka değişikliği yapamazlar. Promosyon ödemeleri, belirli bir süre içinde gerçekleştirilir ve müşterinin hesabına aktarılır.

İLK 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ÖDEME GERÇEKLEŞECEK



Emekli müşterilerine yönelik olarak sunulan promosyon ödemeleri, Garanti Bankası tarafından müşterinin hesabına aktarıldıktan sonra taahhüt süresinin başladığı bilgisini içermektedir. Bu süre içinde müşteriler, başka bir bankaya geçiş yapamazlar. Garanti Bankası, emekli müşterilere yüksek promosyonlarla avantajlar sunarak ek bir gelir elde etme fırsatı sağlamaktadır. İlk emekli maaşının bankaya yatırılmasıyla birlikte, promosyon ödemeleri genellikle ilk 3 iş günü içinde gerçekleştirilir.

Ancak, bazı durumlarda promosyon ilişkisi sona erme potansiyeli bulunmaktadır. Örneğin, SGK tarafından promosyon kapsamındaki gelir veya aylık ödemelerinin kesilmesi, gelir veya aylığın başka bir kuruma transfer edilmesi veya taahhüdün sonlandırılması gibi durumlarda promosyon ilişkisi sona erer. Bu durumda, banka tarafından ödenen promosyon tutarı, kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm yöntemiyle iade edilir.

Emekli maaşını tamamen çekmek isteyen müşteriler, Garanti Bankası ATM'lerini kullanarak Paracard işlemi gerçekleştirebilirler. Ancak, bu işlem, ATM'deki madeni para stoğuyla sınırlıdır ve yeterli miktarda madeni para bulunmadığında tam miktarı çekme işlemi gerçekleştirilemeyebilir.

Garanti Bankası, emekli müşterilere bu promosyonlarla birlikte ek bir gelir sağlama imkanı sunarak avantajlar sunmaktadır. Emekli maaşını Garanti Bankası'na taşıyan müşteriler, belirli bir süre taahhütte bulunduklarında bu avantajlı promosyonlardan faydalanabilirler.

Garanti Bankası'nın vizyonu, müşterilerine değer yaratma, inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm üzerine odaklanan bir banka olmaktır. Bankanın vizyonu, müşterilerinin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve onlara en iyi hizmeti sunarak tercih edilen bir finansal çözüm ortağı olmaktır. Ayrıca, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak müşteri deneyimini geliştirmeyi, yenilikçi ürünler ve hizmetler sunmayı ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeyi hedeflemektedir. Garanti Bankası, müşteri memnuniyetine odaklanarak, finansal sektörde liderlik rolünü sürdürmek ve geleceğe yönelik başarılı bir şekilde ilerlemek için çalışmaktadır.