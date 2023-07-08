Emeklilerin yüzünü güldürecek açıklama geldi! AK Parti meslek meslek yeni maaşları açıkladı!

Kurban Bayramı öncesinde asgari ücret belirlenmiş ve haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memurların 6 aylık maaşları da netleşmişti. Şimdi ise emekli maaşlarıyla ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk'te katıldığı bir yayında, emekli zammı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dağ, "İşçi ve memur emeklileri için bir artış olmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Biz seçim sürecinde verdiğimiz bir sözle hareket ediyoruz. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Bu süreçler var. Emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin yer almaması, olmayacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Enflasyon verilerine göre, memur ve emekli zammı büyük ölçüde belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında enflasyon yüzde 3,92 artış gösterdi ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.





Toplu sözleşme gereği, memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri, bu zammı aşan enflasyon oranı için fark almaya hak kazanıyor. İkinci 6 aylık dönemde memurlara yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Bu şekilde, memur ve memur emeklileri yüzde 17,55 zam alacaklar.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık periyotlarla enflasyon oranında zam alıyor. Yüzde 19,77'lik enflasyon oranıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 19,77 zam alacaklar.

Memur ve emeklilerin kesin zam oranı, refah payı eklenmesinin ardından belirlenecek. Kanun teklifi, bugün Meclis'e sunulacak ve memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Bu teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da refah payı eklenecek ve emeklilere kademeli artışlar bekleniyor.