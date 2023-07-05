Emeklilik bekleyenlere müjde! Tek detayla emeklilik yılı 5 yıl öne çekiliyor

Kurban Bayramı sonrasında Meclis'e sunulacak olan birinci torba yasa, önemli düzenlemeleri içerecek. Bu yasa, memurların zam oranlarının ve emekli maaşlarındaki artışların yeniden düzenlenmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren önemli bir değişiklik de yasa tasarısında yer alacak. Bu değişiklik, prim şartının 9000 günden 7200 güne indirilmesini içerecektir.

Memurların zam oranları ve emekli maaşlarındaki artışlar, birinci torba yasa ile yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme, mevcut ekonomik durum, enflasyon ve diğer faktörler dikkate alınarak yapılacak. Memurların adil ve sürdürülebilir bir şekilde maaş artışlarına erişmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde, emekli maaşlarının da ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi planlanmaktadır.

Bağ-Kur sigortalıları da birinci torba yasa kapsamında önemli bir düzenlemeye tabi tutulacak. Prim şartı, mevcut 9000 gün olan süre, 7200 güne indirilecektir. Bu düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarının prim ödeme süresini kısaltarak, emeklilik hakkına daha erken erişim sağlamalarını amaçlamaktadır. Bu şekilde, Bağ-Kur sigortalıları daha önce emekli olma imkanına sahip olacaklar.

7 BİN 200 GÜN İLE EMEKLİ OLABİLECEKLER







Bu yeni düzenleme ile birlikte, 7200 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur sigortalıları, sigortalılık başlangıç tarihine bağlı olarak belirlenen yaş şartını karşılarsa emekli olabilecekler. Ancak prim günlerini tamamlasalar bile yaş şartını beklemek gerekecektir.

Bu düzenleme aynı zamanda 2008 sonrası sigortalılık başlangıcı olanları da etkileyecek. Bu gruptaki sigortalılar için ise 9 bin gün prim ödeme şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartıyla başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekmektedir. Ancak 1800 günlük indirimle sigortalılığı 2008 sonrasında başlayan Bağ-Kur sigortalıları da 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilecektir.

Bu yasa düzenlemesi ile EYT bekleyenlerin de faydalanabileceği belirtilmektedir. Henüz 9 bin gün prim ödemesini tamamlamamış olan Bağ-Kur sigortalıları, yasa düzenlemesi kapsamına girdiklerinde, 7200 gün prim ödemeleri durumunda hemen emekli olabilecekler.

Yasanın kapsamının önemli olduğu vurgulanmaktadır. Özellikle 8 Eylül 1999'dan önceki dönemi kapsaması ve tüm Bağ-Kur sigortalıları için geçerli olması gerekmektedir. Mevcut durumda, farklı kurumlarda çalışmış olan sigortalılar için iki farklı yöntem uygulanmaktadır. 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacakları kurumu belirlemek için son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1261 gün dikkate alınmaktadır.

Bu süre içinde 3.5 yıl ve üzeri çalışması olan kurum seçilmektedir. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise daha fazla prim ödedikleri kurumdan emekli olabilmektedir. Ancak Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi durumunda, farklı kurumlarda çalışanlar için böyle bir hesaplama yapılması gerekmeyebilir.