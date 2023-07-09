Emeklinin beklediği müjde geliyor! Tarih verildi: Zamlı ve farklı yatacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı zammı belirlendi. Ocak ayında yapılan refah payı artışıyla birlikte en az 7.500 lira aylık alan emekliler, Temmuz zammıyla birlikte maaşlarında yüzde 19.77 oranında artış yaşayacaklar. İlk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşmiş ve Haziran ayı enflasyonu da yüzde 3.92 olarak kaydedilmiştir. Bu verilerin sonucunda emeklilerin zam oranı yüzde 19.77 olarak belirlenmiştir.

VERİLERE GÖRE TAHMİN EDİLEN MAAŞ ARTIŞI













Bu zam oranı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. 7.500 liranın altında olan aylıklar 7.500 liraya tamamlanacak ve ödemeler bu şekilde devam edecek. Zamlı maaşlar 7.500 lirayı aşıyorsa, emeklilerin hesaplarına kök aylık yatırılacak. Emeklilerin refah payı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarının ardından netleşecektir. Bu çalışmalar sonucunda taban maaşlarda bir artış veya 10-15 puanlık bir refah payı eklenmesi beklenmektedir.

Yeni düzenlemelerin torba yasa içerisinde yer alması için Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi beklenmektedir. Emekliler Temmuz ayının 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını alabilecekler. SSK emeklileri 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylıklarını alabilecekler.

Temmuz zammından yararlanacak olanlar arasında EYT'liler de bulunmaktadır. Başvurularını yapmış veya aylığı bağlanmış olan EYT'liler, bu aydan itibaren zam oranıyla birlikte artışı doğrudan alacaklar. Yıl sonuna kadar başvuranlar ise yapılan artışları dikkate alarak emekli aylıklarını hesaplayabilecekler.

Ayrıca, asgari ücretlilerin kıdem tazminatı da yeni maaşlarıyla birlikte yükselecek ve memur maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanına yansıyacak. Memur maaşlarına yapılan zam oranı baz alındığında, yeni kıdem tazminatı tavanının 23.489 lira olarak hesaplandığı öngörülmektedir. Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olacak kıdem tazminatı tavan ücreti ise ilerleyen günlerde açıklanacak olan genelgeyle netleşmiş olacak.