Emekliye refah payı zammı geliyor! Tam 2500 TL... Uzman isim zam formülünü açıkladı

Memur maaşlarına zam konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Haziran ayı enflasyonu sonucunda memurların maaşlarına refah payı eklendi. Bu gelişme, 20 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor ve Temmuz 2023 zamlarıyla birlikte maaşlara yansıyacak.

En düşük memur maaşı, yapılan düzenlemelerle 22 bin liranın üzerine çıkarıldı. Bu artış, memur maaşlarına olumlu bir etki yapacak ve memurların maaşları daha yüksek seviyelere ulaşacak. Ortalama memur maaşları ise 25 bin TL seviyesine çekilecek.





Ancak, emekli maaşları için çalışmalar hala devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam konusu, intibak yasasıyla bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, emekli aylıklarını düzeltmenin tek yolunun intibak olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, en düşük emekli maaşının da zam yapılması söz konusu olabilir.

Emekli maaşlarındaki gelişmeler henüz netlik kazanmamış olsa da, memur emeklilerine seyyanen zam yapılması bekleniyor. Emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam alıp almayacağı merak konusu.

Yeni düzenlemelerin yasalaşması için önümüzdeki süreçte TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yapılacak ve ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulacak olan düzenlemelerin 15 Temmuz öncesinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.





Maaş zamlarının ne zaman ödeneceği konusunda ise belirli tarihler verilmemiştir. Ancak memurların maaşları her ayın 15'inde ödendiği için detayların en az 1 hafta öncesinde netleşmesi gerekmektedir. Eğer yasal düzenleme yetişmezse, memur ve memur emeklisi maaş farkları ikinci bir ödeme ile verilebilecektir. Memur maaşlarına refah payının eklenmesiyle birlikte maaşlar artırıldı ve en düşük memur maaşı 22 bin liranın üzerine çıkarıldı. Ancak emekli maaşları için çalışmalar hala devam ediyor ve intibak yasası gündeme geldi. Emekli maaşlarındaki gelişmelerin netleşmesi için beklenmeye devam ediliyor.