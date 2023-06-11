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En düşük emekli maaşında ağızları açık bırakan rakam! SGK uzmanı açıkladı

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En düşük emekli maaşında ağızları açık bırakan rakam! SGK uzmanı açıkladı
SSK para maaş işlemleri. Kurban bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar...

Kurban Bayramı öncesinde, 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerinin ödeneceği duyuruldu. Bayram, 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Emekliler ise Temmuz ayındaki zam oranını merakla bekliyor. Böylece, "Temmuz'da en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Emekliler, zam oranının maaşlarına nasıl yansıyacağını ve geçimlerini sağlama konusunda nasıl bir etki yapacağını merak ediyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte, emeklilerin maaşlarının ne kadar artacağına dair resmi açıklamaların beklenmesi de devam ediyor. İşte detaylar...

zam

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE İKRAMİYE VE AYLIK ÖDENEKLERİ AÇIKLAMASI

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşları üzerinde belirleyici olacak zam oranları netleşti. Mayıs ayında aylık bazda enflasyon yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti. İşte ayrıntılar...

SSK para maaş

 Bu veriler doğrultusunda 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26, memur zammı ise enflasyon farkı dahil yüzde 13,13 oldu. Ancak en düşük emekli maaşıyla ilgili kesin bir rakam henüz açıklanmadı. Tahminlere göre, refah payıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranının yüzde 30 veya 35 civarında olması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli maaşının 8.875 liraya çıkabileceği ifade edilse de bazı uzmanlar 10 ila 11 bin lira arasında bir rakamın daha gerçekçi olduğunu düşünüyor. Kesin zam oranları ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı resmi açıklamalarla belirlenecek.

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