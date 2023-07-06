  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. En düşük memur maaşı resmen belli oldu! Cumhurbaşkanı müjdeyi vermişti

En düşük memur maaşı resmen belli oldu! Cumhurbaşkanı müjdeyi vermişti

Yayınlanma:
En düşük memur maaşı resmen belli oldu! Cumhurbaşkanı müjdeyi vermişti
Son dakika haberine göre, en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak olan kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. En düşük maaşın 22 bin TL olmasıyla ilgili olarak "Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" açıklamasını yaptı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberine göre, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan kanun teklifi ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bu hafta içinde en düşük memur maaşıyla ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını açıkladı. Akbaşoğlu'nun yaptığı konuşmada, en düşük maaşın 22 bin TL olacağı sözüne vurgu yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA

zam

Bu açıklamalar, en düşük memur maaşının artırılması konusunda hükümetin taahhütlerini yerine getirme niyetini yansıtmaktadır. Eğer kanun teklifi kabul edilirse, memurlar en düşük maaşlarında önemli bir artış görecektir. Bu durum, memur maaşlarının emeklilik planlamaları ve genel yaşam standartları açısından önemli bir etkisi olabilir. Kanun teklifinin Meclis'te değerlendirilmesi ve kabul edilmesi süreci yakından takip edilmelidir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Kira fiyatları o il ve ilçelerde uçuşa geçti! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
Kira fiyatları o il ve ilçelerde uçuşa geçti! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
Nakit paraya ihtiyacı olanlar yandı! İhtiyaç kredisi faizleri patladı: Bu sınırlarla veriliyor!
Nakit paraya ihtiyacı olanlar yandı! İhtiyaç kredisi faizleri patladı: Bu sınırlarla veriliyor!
Elektrik faturası evine gelenler dikkat! Devlet 220 TL fatura yardımı yapacak
Elektrik faturası evine gelenler dikkat! Devlet 220 TL fatura yardımı yapacak
Halkbank'tan görülmemiş kampanya! Sıfır faizli kredi dağıtacak: Şartlara uyanlar kaçırmasın
Halkbank'tan görülmemiş kampanya! Sıfır faizli kredi dağıtacak: Şartlara uyanlar kaçırmasın
Başvuru yapan kişilere 100 bin TL nakit desteği! Devlet kesenin ağzını açtı
Başvuru yapan kişilere 100 bin TL nakit desteği! Devlet kesenin ağzını açtı
O parayı ödediyseniz geri alabilirsiniz! Uzman isim açıkladı: Tek yapmanız gereken
O parayı ödediyseniz geri alabilirsiniz! Uzman isim açıkladı: Tek yapmanız gereken
Memur, emekli bu haberi bekliyor! Saat verildi: 5000 TL ila 6000 TL arasında...
Memur, emekli bu haberi bekliyor! Saat verildi: 5000 TL ila 6000 TL arasında...