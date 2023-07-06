En düşük memur maaşı resmen belli oldu! Cumhurbaşkanı müjdeyi vermişti

Son dakika haberine göre, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan kanun teklifi ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bu hafta içinde en düşük memur maaşıyla ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını açıkladı. Akbaşoğlu'nun yaptığı konuşmada, en düşük maaşın 22 bin TL olacağı sözüne vurgu yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA





Bu açıklamalar, en düşük memur maaşının artırılması konusunda hükümetin taahhütlerini yerine getirme niyetini yansıtmaktadır. Eğer kanun teklifi kabul edilirse, memurlar en düşük maaşlarında önemli bir artış görecektir. Bu durum, memur maaşlarının emeklilik planlamaları ve genel yaşam standartları açısından önemli bir etkisi olabilir. Kanun teklifinin Meclis'te değerlendirilmesi ve kabul edilmesi süreci yakından takip edilmelidir.

