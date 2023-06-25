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En yakın ATM'ye gidip kontrol edin! Hesaplara 2.604 TL para yatırıldı

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En yakın ATM'ye gidip kontrol edin! Hesaplara 2.604 TL para yatırıldı
Aile Bakanı Göktaş, son derece önemli açıklamalarda bulundu ve beklenen destek ödemelerinin artık hesaplara yatırıldığını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından beklenen destek ödemeleriyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Bakan Göktaş, söz konusu destek ödemelerinin 23 Haziran itibariyle hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Ayrıca, bayram dolayısıyla ödeme tarihinin öne çekildiği ve paraların bugün hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

2.7 MİLYAR LİRA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

ödeme

Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarının bayram nedeniyle öne çekilerek hesaplara yatırıldığını ifade etti. Bu kapsamda, yaşlı ve engelli aylığı alan vatandaşların bugün paralarını çekebileceği açıklandı. Toplamda yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapılacağı belirtilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasındaki müjdesine dikkat çekildi.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, yaşlı ve engelli vatandaşları her zaman desteklediklerini ve düzenli ödemelerle yanlarında olduklarını vurguladı. Bu doğrultuda, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemesinin öne çekildiği ve bugün itibariyle hesaplara yatırıldığı belirtildi. Bakan Göktaş, bu şekilde toplamda 2,7 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiş olacağını ifade etti.

Ödemelerle ilgili detaylara da değinildi. Şu an için 65 yaş aylığının 2.604 TL olduğu belirtilirken, 1 Temmuz'dan itibaren memur maaş katsayısına göre hesaplamaların yapılacağı ve güncel ücretin belirleneceği belirtildi. Engelli aylığı ise yüzde 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için ise 2.609 TL olarak uygulandığı ifade edildi.

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