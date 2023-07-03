ENAG verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 108,58!

Bağımsız Enflasyon Çalışma Grubu (ENAG), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Bununla birlikte ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran'da %8,54 arttı. Son 12 ayda e-TÜFE yüzde 108,58 arttı. Ocak-Haziran aylarında enflasyon %50,53 oldu.

TÜİK 5 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK





Bu arada her ayın 3'ünde enflasyon verilerini yayınlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı verilerini Kurban Bayramı tatili sebebiyle çarşamba yani 5 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon oranını yayınlayacak.

Haziran ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra veriler enflasyonda net bir altı aylık fark verecek ve memur ve emeklilerdeki artışı ortaya koyacak. Memurlar ve emekliler için artış oranını belirleyen altı aylık enflasyon farkı, Mayıs ayından itibaren ilk beş ay için 14,52 olarak bulunmuştu.