  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Enflasyon rakamı sonrası belli oldu! Temmuz ayı konut ve işyerlerine en fazla bu oranda zam yapılabilecek!

Enflasyon rakamı sonrası belli oldu! Temmuz ayı konut ve işyerlerine en fazla bu oranda zam yapılabilecek!

Yayınlanma:
Enflasyon rakamı sonrası belli oldu! Temmuz ayı konut ve işyerlerine en fazla bu oranda zam yapılabilecek!
Herkesin heyecanla beklediği enflasyon oranları belli olurken gözler kira artış oranlarına çevrildi. Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? İşte tüm detaylar haberimizde.

TÜİK enflasyon oranlarını duyurmasıyla milyonların beklediği enflasyon verileri üzerine kira zam oranları açıklandı. Temmuz 2024 tarihine kadar sözleşmeler üzerinden yüzde 25 oranındaki artış geçilemeyecek. Konutların yanı sıra iş yerleri için kira artışı ise yüzde 59.95 olarak belirlendi.

TÜFE 12 aylık ortalama verilerini açıklarken o aya ait zam oranları belirlendi. Konut kiralarında ise 1 Temmuz tarihinde sonra ererken yüzde 25'lik en yüksek zam uygulamasının süreceği bilgisi paylaşıldı.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 2500 Aylık

Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

konut ve iş yeri kira hesaplama

İŞ YERİ KİRA ZAM HESAPLAMASI

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 59,95

Kira Artış Tutarı: 5 bin 995 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 995 TL

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Memurların yüzünü güldüren yeni maaşlar! Öğretmen, doktor, polis, hemşire, düz memur... Oran belli oldu
Memurların yüzünü güldüren yeni maaşlar! Öğretmen, doktor, polis, hemşire, düz memur... Oran belli oldu
Sıfır otomobile dev zam geliyor! Uzman isim marka marka zam oranlarını açıkladı!
Sıfır otomobile dev zam geliyor! Uzman isim marka marka zam oranlarını açıkladı!
Otomobil almak isteyenlere kötü haber geldi! O markalardan peş peşe zam duyurusu
Otomobil almak isteyenlere kötü haber geldi! O markalardan peş peşe zam duyurusu
Altın ve dolar biriktirenler dikkat! Kriz kapıya dayandı: Uzmanlar tarih vererek uyardı
Altın ve dolar biriktirenler dikkat! Kriz kapıya dayandı: Uzmanlar tarih vererek uyardı
Enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu: İşte beklenen rakamlar
Enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu: İşte beklenen rakamlar
Trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! Akaryakıta dev zam açıklandı: Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt fiyatları güncellendi
Trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! Akaryakıta dev zam açıklandı: Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt fiyatları güncellendi
Zam sonrası fiyat tarifesi değişiyor! Faturalar artık en az bu kadar gelecek: Kötü haber verildi
Zam sonrası fiyat tarifesi değişiyor! Faturalar artık en az bu kadar gelecek: Kötü haber verildi