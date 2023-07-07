Enflasyon rakamı sonrası belli oldu! Temmuz ayı konut ve işyerlerine en fazla bu oranda zam yapılabilecek!
TÜİK enflasyon oranlarını duyurmasıyla milyonların beklediği enflasyon verileri üzerine kira zam oranları açıklandı. Temmuz 2024 tarihine kadar sözleşmeler üzerinden yüzde 25 oranındaki artış geçilemeyecek. Konutların yanı sıra iş yerleri için kira artışı ise yüzde 59.95 olarak belirlendi.
TÜFE 12 aylık ortalama verilerini açıklarken o aya ait zam oranları belirlendi. Konut kiralarında ise 1 Temmuz tarihinde sonra ererken yüzde 25'lik en yüksek zam uygulamasının süreceği bilgisi paylaşıldı.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 2500 Aylık
Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL
İŞ YERİ KİRA ZAM HESAPLAMASI
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 59,95
Kira Artış Tutarı: 5 bin 995 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 995 TL
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