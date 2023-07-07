Enflasyon rakamı sonrası belli oldu! Temmuz ayı konut ve işyerlerine en fazla bu oranda zam yapılabilecek!

Herkesin heyecanla beklediği enflasyon oranları belli olurken gözler kira artış oranlarına çevrildi. Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? İşte tüm detaylar haberimizde.